БЕЗАКЦИЗНУЮ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В ГАГРЕ

Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ . В ходе проведения профилактических мероприятий, сотрудники УБК и ТП ГТК осмотрели помещение павильона, расположенного по адресу: г. Гагра, Центральный рынок, принадлежащее ИП Л.М. Мерлян, 1961 года рождения, проживающей в городе Гагра.

В ходе осмотра помещения обнаружены и изъяты 626 пачек табачной продукции различных наименований без марок акцизного сбора Абхазии.

Л.М. Мерлян пояснила, что товар она приобрела на территории г. Гагра у незнакомого ей ранее лица с целью дальнейшей реализации на принадлежащем ей объекте. Вину признала полностью.

По данным Управления таможенной статистики и анализа ГТК, общая рыночная стоимость изъятой продукции – 140 500 рублей.

Товар изъят. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.