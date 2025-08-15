НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА НЕЗАКОННОГО ВВОЗА В РОССИЮ БОЛЕЕ 2600 ПАЧЕК СИГАРЕТ

Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ . В пункте пропуска Адлер пресечены очередные факты перемещения табачной продукции с сокрытием. При проведении таможенного и пограничного контроля были задержаны два автомобиля, прибывшие из Республики Абхазия.

По результатам досмотра транспортного средства СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА во всех четырех колесах были обнаружены скрытые полости с сигаретами. После демонтажа колес было извлечено 1280 пачек (25600 шт.) сигарет марки AMERICAN FLAVORО, произведенные в ОАЭ.

По результатам таможенного контроля другого транспортного средства INFINITI сигареты были обнаружены в полости бампера, а также в порогах под обшивкой, в специально оборудованных люках. В этом автомобиле пытались провезти 1340 пачек (26800 шт.) сигарет марки «THE KING» из Евросоюза.

На перевозимых сигаретах отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации.

Табачные изделия и автомобили, использованные для их незаконной перевозки, изъяты. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о привлечении перевозчиков к ответственности. Проводятся проверочные мероприятия.