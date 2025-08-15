 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА НЕЗАКОННОГО ВВОЗА В РОССИЮ БОЛЕЕ 2600 ПАЧЕК СИГАРЕТ

Новости Пятница, 15 августа 2025 10:51
Оцените материал
(0 голосов)
НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА НЕЗАКОННОГО ВВОЗА В РОССИЮ БОЛЕЕ 2600 ПАЧЕК СИГАРЕТ

Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ. В пункте пропуска Адлер пресечены очередные факты перемещения табачной продукции с сокрытием. При проведении таможенного и пограничного контроля были задержаны два автомобиля, прибывшие из Республики Абхазия.

По результатам досмотра транспортного средства СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА во всех четырех колесах были обнаружены скрытые полости с сигаретами. После демонтажа колес было извлечено 1280 пачек (25600 шт.) сигарет марки AMERICAN FLAVORО, произведенные в ОАЭ.

По результатам таможенного контроля другого транспортного средства INFINITI сигареты были обнаружены в полости бампера, а также в порогах под обшивкой, в специально оборудованных люках. В этом автомобиле пытались провезти 1340 пачек (26800 шт.) сигарет марки «THE KING» из Евросоюза.

На перевозимых сигаретах отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации.

Табачные изделия и автомобили, использованные для их незаконной перевозки, изъяты. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о привлечении перевозчиков к ответственности. Проводятся проверочные мероприятия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 15 августа 2025 10:53

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БЕЗАКЦИЗНУЮ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В ГАГРЕ ПОЛЕВОЙ ВЫХОД РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.