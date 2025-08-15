 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ПОЛЕВОЙ ВЫХОД РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Новости Пятница, 15 августа 2025
Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия на 2025 учебный год в период с 6 по 14 августа проходил полевой выход разведывательных подразделений с проведением комплексных контрольных и учебно-тактических занятий с боевой стрельбой.

Цель занятий – повышение уровня полевой выучки личного состава разведывательных подразделений, их слаженности, воспитания высоких морально-боевых качеств, физической выносливости и психологической устойчивости в сложной и резко меняющейся обстановке.

В ходе полевого выхода помимо вопросов специальной и тактической подготовки, подразделения отрабатывали задачи с использованием современных средств разведки и поражения (БПЛА) с учетом опыта Специальной военной операции.

Завершился полевой выход проведением тактических учений с боевой стрельбой.

