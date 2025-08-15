Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия на 2025 учебный год в период с 6 по 14 августа проходил полевой выход разведывательных подразделений с проведением комплексных контрольных и учебно-тактических занятий с боевой стрельбой.