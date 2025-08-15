ПОЛЕВОЙ ВЫХОД РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия на 2025 учебный год в период с 6 по 14 августа проходил полевой выход разведывательных подразделений с проведением комплексных контрольных и учебно-тактических занятий с боевой стрельбой.
Цель занятий – повышение уровня полевой выучки личного состава разведывательных подразделений, их слаженности, воспитания высоких морально-боевых качеств, физической выносливости и психологической устойчивости в сложной и резко меняющейся обстановке.
В ходе полевого выхода помимо вопросов специальной и тактической подготовки, подразделения отрабатывали задачи с использованием современных средств разведки и поражения (БПЛА) с учетом опыта Специальной военной операции.
Завершился полевой выход проведением тактических учений с боевой стрельбой.
Последнее от Super User
- СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА В НОВОМ РАЙОНЕ СУХУМА
- НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА НЕЗАКОННОГО ВВОЗА В РОССИЮ БОЛЕЕ 2600 ПАЧЕК СИГАРЕТ
- БЕЗАКЦИЗНУЮ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В ГАГРЕ
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА И АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ ПОСЕТИЛИ БЛОКАДНИЦУ ЛЕНИНГРАДА НОНУ МОЛ-ОГЛЫ
- ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА