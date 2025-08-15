 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Абхазия Информ

СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА В НОВОМ РАЙОНЕ СУХУМА

Пятница, 15 августа 2025
СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА В НОВОМ РАЙОНЕ СУХУМА

Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ. В рамках соглашения о побратимских отношениях между Сухумом и Нижним Новгородом стартовал проект благоустройства сквера в Новом районе столицы Абхазии. Граждане и гости республики могут выбрать свой вариант малых архитектурных форм и оборудования для сквера.

Проект включает создание зон отдыха, детских площадок и фонтана, который станет украшением территории.

Работы планируют завершить до конца 2025 года.

Сроки онлайн-голосования продлятся до 20 августа 2025 года.

Ссылка на онлайн-голосование https://forms.gle/shbD4ekWagZRd9Yb6

