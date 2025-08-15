СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА В НОВОМ РАЙОНЕ СУХУМА

Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ. В рамках соглашения о побратимских отношениях между Сухумом и Нижним Новгородом стартовал проект благоустройства сквера в Новом районе столицы Абхазии. Граждане и гости республики могут выбрать свой вариант малых архитектурных форм и оборудования для сквера.