СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА В НОВОМ РАЙОНЕ СУХУМА
Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ. В рамках соглашения о побратимских отношениях между Сухумом и Нижним Новгородом стартовал проект благоустройства сквера в Новом районе столицы Абхазии. Граждане и гости республики могут выбрать свой вариант малых архитектурных форм и оборудования для сквера.
Проект включает создание зон отдыха, детских площадок и фонтана, который станет украшением территории.
Работы планируют завершить до конца 2025 года.
Сроки онлайн-голосования продлятся до 20 августа 2025 года.
Ссылка на онлайн-голосование https://forms.gle/shbD4ekWagZRd9Yb6
