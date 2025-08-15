В ГУДАУТЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ К ПАМЯТНИКУ ДОБРОВОЛЬЦАМ

Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ . В городе-герое Гудауте прошло возложение цветов к памятнику погибшим добровольцам. В церемонии приняли участие президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, члены парламента и правительства, добровольцы, ветераны Отечественной войны в Абхазии, семьи погибших, горожане.

Затем, во Дворце культуры г. Гудаута состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню добровольца. На нем выступил президент Бадра Гунба.

«Дорогие соотечественники, дорогие наши братья! День добровольца, который мы отмечаем сегодня, стал одним из самых почитаемых праздников для нашего народа. Он имеет для нас особое значение.

33 года назад, 15 августа 1992 года, в охваченную войной Абхазию прибыли первые добровольцы с Северного Кавказа, чтобы с оружием в руках поддержать братьев-абхазов, вставших на защиту Родины. Это имело особое значение для поднятия боевого и морального духа наших бойцов. В Абхазию добровольцев влекли зов предков, зов совести и справедливости.

Добровольцы из братских республик Северного Кавказа, Юга России, разных регионов бывшего Советского Союза, а также представители зарубежной абхазской диаспоры принимали активное участие во всех боевых операциях Отечественной войны народа Абхазии как на западном, так и на восточном фронтах.

Ваш подвиг служит примером доблести и братской верности.

Сотни добровольцев отдали жизни за свободу Абхазии.

Мы преклоняем головы перед памятью Героев. Наша безмерная благодарность отцам и матерям, воспитавшим благородных и отважных воинов.

Неоценимую роль добровольцев в достижении Победы в Отечественной войне народа Абхазии всегда отмечал национальный лидер, первый президент Абхазии Владислав Григорьевич Ардзинба.

Учреждение Дня добровольца – очень важный и знаковый шаг. в увековечении их памяти. Выражаю благодарность бывшему премьер-министру Леониду Лакербая, инициировавшему в 2012 году учреждение этого праздника.

Абхазское государство будет делать всё возможное для поддержки добровольцев, их родителей и детей.

Абхазия – ваша Родина. Вы – дорогие и близкие сердцу каждого абхаза люди. Ждем и рады видеть вас всегда в Абхазии!

С праздником, дорогие братья!» – завершил свое выступление президент.