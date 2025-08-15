В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ КОНКУРС «ГОСТЕПРИИМНАЯ АБХАЗИЯ»

Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ . В Абхазии официально объявлен старт конкурса «Гостеприимная Абхазия», направленного на выявление, поддержку и реализацию перспективных туристических инициатив. Этот уникальный проект призван содействовать развитию туристической отрасли, повысить ее устойчивость и привлекательность, а также создать новые рабочие места в регионе.

Конкурс охватывает 21 ключевое направление туристического сектора — от гостиниц и ресторанов до этнотуризма, гастротуризма и доступного туризма для людей с ограниченными возможностями. Участники смогут пройти образовательные онлайн-курсы, представить свои проекты на рассмотрение экспертного жюри и получить поддержку в виде грантов и акселерации.

Победители получат грант в размере 1 млн рублей, возможность стажировки на ведущих объектах туризма Абхазии и России, а также приоритетное право на размещение своих проектов в престижных локациях, включая главную набережную Сухума. Кроме того, реализовавшие успешные проекты будут удостоены почетного звания «Мастер гостеприимства Абхазии».

Организаторами конкурса выступают АНО «Россия — страна возможностей» и Управление гуманитарной политики Администрации Президента Республики Абхазия при поддержке Министерства туризма РА.

Мы приглашаем всех профессионалов и компании, работающие в туристической отрасли Абхазии, принять активное участие в конкурсе и внести вклад в развитие гостеприимства в нашем регионе.

Дополнительная информация на сайте организаторов: https://abkhazia.team/gostepriimnaya-abhaziya/