БИБЛИОТЕКА АГУ ПОЛУЧИЛА НОВУЮ ЛИТЕРАТУРУ

Новости Пятница, 15 августа 2025 16:23
БИБЛИОТЕКА АГУ ПОЛУЧИЛА НОВУЮ ЛИТЕРАТУРУ

Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ. ​Фонд Научной библиотеки им. Д. И. Гулиа Абхазского государственного университета пополнился новыми книгами, переданными в дар Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова. Это уже вторая партия литературы от факультета политологии МГУ, инициированная с целью расширения научного и образовательного сотрудничества. На данный момент передано более 30 наименований книг. Всего в каждой партии, как правило, от 30 до 50 экземпляров. Издания, подготовленные факультетом политологии МГУ, отличаются высоким академическим качеством.

Книги рассчитаны на широкий круг читателей. Основное направление – политология, но многие издания будут полезны и для других специальностей. Например, работа «История земско-избирательной системы в России» заинтересует юристов и историков. Книги по политическому менеджменту подойдут экономистам и всем, кто изучает управление. Среди изданий также есть труды по психологии. Это фундаментальные академические работы, которые могут быть востребованы не только у студентов и аспирантов, но и у преподавателей разных специальностей.

​Доцент кафедры российской политики факультета политологии МГУ Мария Филь подчеркнула, что сотрудничество между МГУ и АГУ активно развивается. С 1 сентября трое магистрантов из Абхазии начинают обучение на факультете политологии МГУ, и университет заинтересован в дальнейшем расширении этой практики. Помимо обмена студентами и литературой, университеты тесно взаимодействуют и по линии Центра науки и образования МГУ в Абхазском государственном университете. А в Лаборатории социологических исследований, созданной при Центре, проводятся совместные исследования. На сегодняшний день их уже три, и все они получили освещение в СМИ. В них принимают участие как студенты, так и преподаватели. В ближайшее время планируется запуск четвёртого исследования.

​Мария Филь выразила надежду, что работа лаборатории будет способствовать развитию абхазской школы социологии, которая, по её мнению, является ключевой для понимания общества и принятия эффективных решений.

​Директор Научной библиотеки им. Д. И. Гулиа Абхазского государственного университета Эмма Голандзия поблагодарила Марию Филь за новую партию книг. Она отметила, что к 1 сентября в библиотеке будет организована выставка, чтобы студенты могли ознакомиться с новыми изданиями. Она выразила надежду, что это привлечёт внимание студентов и мотивирует их к чтению.

​В церемонии передачи книг приняли участие заведующая кафедрой политологии и социологии АГУ Эмма Гамисония, члены кафедры, а также студенты.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 15 августа 2025 16:26

