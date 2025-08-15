 

ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ГУДАУТСКИЙ МУЗЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ГУДАУТСКИЙ МУЗЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и ветераны-добровольцы посетили Гудаутский музей Отечественной войны народа Абхазии им. С. Дбар, где осмотрели выставку, на которой представлены военные карикатуры и шаржи.

Эти работы были своего рода идеологическим оружием в годы войны. Их создавали абхазские художники в отделе пропаганды и агитации, учреждённом первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба. 

Всего в Гудаутском музее хранится более 60 карикатур и шаржей.

Президент отметил, что такие выставки помогают сохранить память о событиях и героизме, проявленном народом Абхазии, и подчеркнул важность сохранения исторической памяти о войне для будущих поколений.

