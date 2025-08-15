ПРЕЗИДЕНТ ОЗНАКОМИЛСЯ С СОСТОЯНИЕМ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГУДАУТЕ

Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ. В ходе поездки в Гудауту, президент Абхазии Бадра Гунба посетил мультиспортивную площадку Гудаутской спортивной школы. Директор спортшколы Беслан Гублия рассказал главе государства о текущем состоянии площадки, где тренируются около 300 человек, включая детей и взрослых. Он отметил, что покрытие площадки износилось и нуждается в замене.