ПРЕЗИДЕНТ ОЗНАКОМИЛСЯ С СОСТОЯНИЕМ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГУДАУТЕ
Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ. В ходе поездки в Гудауту, президент Абхазии Бадра Гунба посетил мультиспортивную площадку Гудаутской спортивной школы. Директор спортшколы Беслан Гублия рассказал главе государства о текущем состоянии площадки, где тренируются около 300 человек, включая детей и взрослых. Он отметил, что покрытие площадки износилось и нуждается в замене.
Президент поручил вице-премьеру, и. о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращу Хагба провести инспекцию всех пяти спортивных площадок в Гудауте и предложить план их реконструкции.
Бадра Гунба также поручил изучить текущее состояние Гудаутского республиканского стадиона для дальнейшей оценки необходимых улучшений.