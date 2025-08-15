 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ОЗНАКОМИЛСЯ С СОСТОЯНИЕМ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГУДАУТЕ

Новости Пятница, 15 августа 2025 16:30
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ОЗНАКОМИЛСЯ С СОСТОЯНИЕМ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГУДАУТЕ

Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ. В ходе поездки в Гудауту, президент Абхазии Бадра Гунба посетил мультиспортивную площадку Гудаутской спортивной школы. Директор спортшколы Беслан Гублия рассказал главе государства о текущем состоянии площадки, где тренируются около 300 человек, включая детей и взрослых. Он отметил, что покрытие площадки износилось и нуждается в замене.

Президент поручил вице-премьеру, и. о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращу Хагба провести инспекцию всех пяти спортивных площадок в Гудауте и предложить план их реконструкции.

Бадра Гунба также поручил изучить текущее состояние Гудаутского республиканского стадиона для дальнейшей оценки необходимых улучшений.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 15 августа 2025 16:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ГУДАУТСКИЙ МУЗЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.