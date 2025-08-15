 

июня 24 2024

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ

Новости Пятница, 15 августа 2025 16:34
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ

Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ. В селе Ачандара прошёл ежегодный турнир по волейболу среди мужских команд, посвящённый памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов. Турнир открылся товарищеским матчем между командами ветеранов волейбола Сухума и Ачандары.

В упорной и зрелищной игре победу со счётом 2:1 одержали хозяева площадки – команда Ачандары. Всем участникам и победителям матча были вручены грамоты.

В основном этапе соревнований приняли участие пять команд: Ачандара, Гудаута, Сухум, Члоу и Пицунда. Игры проходили по круговой системе.

По итогам турнира первое место заняла команда Ачандары, одержавшая победу во всех матчах. На втором месте команда Сухума, на третьем – команда Гудауты, впервые за последние 20 лет принявшая участие в турнире и в решающем матче обыгравшая Пицунду.

Лучшими игроками были признаны Алексей Карчава (Сухум), Инал Чамагуа (Ачандара), Доминика Ерёмина (Гудаута).

Победители и призёры были награждены кубками, грамотами и медалями, которые вручили представители Комитета по делам молодежи и спорта администрации Гудаутского района.

На турнире присутствовали глава администрации Гудаутского района Валерий Авидзба, вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, добровольцы из Северного Кавказа, а также жители и гости села. Добровольцы передали поздравительную плакетку главе Ачандары, а также подарили победителям турнира новые волейбольные мячи.

От ветерана и давнего любителя волейбола, уроженца Ачандары, были вручены денежные призы победителям соревнований.

По итогам встречи было принято решение в следующем году придать турниру статус республиканского.

