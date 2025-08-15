ТИМУР АГРБА ВЫСТУПИЛ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ

Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ . Встреча представителей городов-побратимов и партнеров традиционно проходит в преддверии Дня города – 804-летие Нижнего Новгорода будет отмечаться 16 августа. По приглашению мэра российского города Юрия Шалабаева делегация Администрации Сухума, в составе которого мэр Тимур Агрба, его заместители Автандил Сурманидзе и Константин Тарба, принимает участие в торжествах.

На стартовавшем третьем международном форуме «Города-побратимы и партнеры» выступил Тимур Агрба и рассказал коллегам-участникам, представителям Беларуси, Сербии, Ирана, Киргизии, Китая, Боснии и Герцеговины (Республика Сербская), Приднестровья о плодотворной совместной работе Сухума и Нижнего Новгорода.

Тимур Агрба отметил, что побратимские соглашения, начинающиеся с официальных визитов, перерастают в практическое, постоянное сотрудничество, и в ежегодной Дорожной карте прописываются совместные программы, инициативы и мероприятия.

«Побратимство с Нижним Новгородом стало катализатором социальных и экономических изменений. Благодаря совместным усилиям нам удалось связать два города авиасообщением. Дни Нижнего Новгорода в Сухуме, который проходили в мае 2025 года, трансформировали побратимство из формального статуса в динамичную систему взаимодействия. Проекты в области культуры, спорта, экологии и технологий заложили основу для долгосрочного партнёрства, подкреплённого личными контактами глав городов и общественной поддержкой. Как отметил Юрий Владимирович Шалабаев, это событие позволило «открыть Нижний Новгород по-новому» для абхазской аудитории.

Сотрудничество Нижнего Новгорода и Сухума стало важным механизмом для решения городских проблем, экономического развития, культурного обмена и укрепления международных связей на местном уровне. Сосредоточение внимания на секторах, в которых Сухум и его города-партнеры имеют взаимные интересы: туризм, образование, городская инфраструктура и охрана окружающей среды. Создание постоянных рабочие группы или цифровые платформы для постоянного диалога и управления проектами», – сказал Тимур Агрба.

Он признался, что впервые приехал в Нижний Новгород и поражен красотой города.

«Для горожан Нижний Новгород – это не просто город в Российской Федерации, здесь живут друзья и братья. Сегодня мы наблюдаем такую тенденцию, что к жителям Нижнего Новгорода в Сухуме особое внимание даже от простых горожан. Мы намерены и дальше развивать наше сотрудничество», – подчеркнул Агрба.

В своем приветственном слове к участникам мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что форум – это уникальная площадка для обмена мнениями, идеями, проектами, опытом.

«Наша площадка объединяет более 20 городов-побратимов и 6 городов-партнеров. Несмотря на существующие языковые и культурные различия между нашими городами, я вижу, что мы разговариваем на одном языке – языке дружбы и взаимопонимания. Где бы мы ни находились, в какой точке земного шара мы бы ни были, у людей всегда схожие вопросы к власти: состояние экономики, развитие образования, культуры, спорта, благоустройство, работа социальных институтов. Я уверен в том, что те идеи, которые нам сегодня предложат наши друзья из Сухума, из города Бендеры в Приднестровье, из Витебска, Минска, Нови Сада, Восточного Сараева, все они найдут у нас отклик, и мы начнем реализовывать соответствующие проекты», – сказал мэр Нижнего Новгорода.

Как отметил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, на форум приехали настоящие друзья России.

«Побратимские отношения – это яркий пример народной дипломатии, одной из основ межгосударственных отношений, это мостик в отношениях между людьми. Они дают возможность лучше узнать друг друга через культуру, образование, доступную логистику, – рассказал Сергей Малов, дополнив, что большую роль играет и преображение Нижнего Новгорода. – Тот, кто впервые побывал у нас, я надеюсь, расскажет о своих прекрасных впечатлениях, вернувшись домой, а кто у нас находится не в первый раз, увидит те положительные изменения, которые произошли в нашем городе. Я хочу пожелать участникам форума успешной работы и хочу, чтобы наши побратимские отношения были наполнены конкретным содержанием, которое принесет взаимный успех и развитие».

В дни проведения форума на нижегородской телебашне появится световое приветствие на языках участников Международного форума «Города-побратимы и партнеры».