СТАРТОВАЛ ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС «СОЗИДАТЕЛИ АБХАЗИИ»
Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел обучающий семинар по социальному проектированию в рамках грантового конкурса «Созидатели Абхазии».
Татьяна Сейфи, представитель центра «Гарант», рассказала вводные данные о конкурсе.
Заявки могут подать НКО, включая бюджетные и муниципальные учреждения, а также инициативные группы граждан (люди с сельских территорий, их заявки представляет сельская администрация).
НКО могут подать одну заявку. Лимит – 5 миллионов рублей. Сельские администрации могут подать три заявки по 3-м разным направлениям, но лимит каждой – 3 миллиона рублей.
«Созидатели Абхазии» – грантовый конкурс социальных проектов, финансируемый из Фонда президентских грантов России. Он направлен на поддержку проектов, улучшающих жизнь граждан.
Направления поддержки:
– социальная поддержка и защита жителей Абхазии;
– охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни и привлечение широких слоев населения к занятиям массовой физической культурой и спортом;
– поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
– сохранение и популяризация культурного наследия, развитие культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий;
– сохранение исторической памяти, проведение поисковой и краеведческой работы, деятельность в сфере патриотического воспитания;
– организация активного досуга и развитие образования, науки и творчества;
– решение экологических проблем и экологическое воспитание;
– создание и развитие общественных пространств силами жителей с обязательным использованием таких пространств в рамках проекта в качестве площадок реализации социальной активности;
– развитие общественной активности, добровольчества и благотворительности.
Последнее от Super User
- ТИМУР АГРБА ВЫСТУПИЛ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ
- ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ
- ПРЕЗИДЕНТ ОЗНАКОМИЛСЯ С СОСТОЯНИЕМ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГУДАУТЕ
- ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ГУДАУТСКИЙ МУЗЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ
- БИБЛИОТЕКА АГУ ПОЛУЧИЛА НОВУЮ ЛИТЕРАТУРУ