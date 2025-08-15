 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

СТАРТОВАЛ ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС «СОЗИДАТЕЛИ АБХАЗИИ»

Новости Пятница, 15 августа 2025 16:42
СТАРТОВАЛ ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС «СОЗИДАТЕЛИ АБХАЗИИ»

Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел обучающий семинар по социальному проектированию в рамках грантового конкурса «Созидатели Абхазии».

Татьяна Сейфи, представитель центра «Гарант», рассказала вводные данные о конкурсе.

Заявки могут подать НКО, включая бюджетные и муниципальные учреждения, а также инициативные группы граждан (люди с сельских территорий, их заявки представляет сельская администрация).

НКО могут подать одну заявку. Лимит – 5 миллионов рублей. Сельские администрации могут подать три заявки по 3-м разным направлениям, но лимит каждой – 3 миллиона рублей.

«Созидатели Абхазии» – грантовый конкурс социальных проектов, финансируемый из Фонда президентских грантов России. Он направлен на поддержку проектов, улучшающих жизнь граждан.

Направления поддержки:

– социальная поддержка и защита жителей Абхазии;

– охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни и привлечение широких слоев населения к занятиям массовой физической культурой и спортом;

– поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

– сохранение и популяризация культурного наследия, развитие культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий;

– сохранение исторической памяти, проведение поисковой и краеведческой работы, деятельность в сфере патриотического воспитания;

– организация активного досуга и развитие образования, науки и творчества;

– решение экологических проблем и экологическое воспитание;

– создание и развитие общественных пространств силами жителей с обязательным использованием таких пространств в рамках проекта в качестве площадок реализации социальной активности;

– развитие общественной активности, добровольчества и благотворительности.

