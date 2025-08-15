СТАРТОВАЛ ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС «СОЗИДАТЕЛИ АБХАЗИИ»

Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ . В Сухуме прошел обучающий семинар по социальному проектированию в рамках грантового конкурса «Созидатели Абхазии».

Заявки могут подать НКО, включая бюджетные и муниципальные учреждения, а также инициативные группы граждан (люди с сельских территорий, их заявки представляет сельская администрация).

НКО могут подать одну заявку. Лимит – 5 миллионов рублей. Сельские администрации могут подать три заявки по 3-м разным направлениям, но лимит каждой – 3 миллиона рублей.

«Созидатели Абхазии» – грантовый конкурс социальных проектов, финансируемый из Фонда президентских грантов России. Он направлен на поддержку проектов, улучшающих жизнь граждан.

Направления поддержки:

– социальная поддержка и защита жителей Абхазии;

– охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни и привлечение широких слоев населения к занятиям массовой физической культурой и спортом;

– поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

– сохранение и популяризация культурного наследия, развитие культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий;

– сохранение исторической памяти, проведение поисковой и краеведческой работы, деятельность в сфере патриотического воспитания;

– организация активного досуга и развитие образования, науки и творчества;

– решение экологических проблем и экологическое воспитание;

– создание и развитие общественных пространств силами жителей с обязательным использованием таких пространств в рамках проекта в качестве площадок реализации социальной активности;

– развитие общественной активности, добровольчества и благотворительности.