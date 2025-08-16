МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СМЕНЫ»

Гунда Квициния, главный специалист управления общего среднего и профессионального образования Минпросвещения Абхазии, рассказала, что абхазские школьники примут участие в проекте, который реализуется более чем в 100 вузах.

Сухум. 16 августа 2025. Абхазия-Информ . Более ста молодых людей из Абхазии примут участие в образовательной туристической программе «Университетские смены» в России.

Абхазия будет представлена в трех из них:

▪️ на федеральной территории «Сириус»;

▪️ в Санкт-Петербургском лесотехническом университете;

▪️ в Российском государственном университете туризма и сервиса.

Ученица Сухумской средней школой №3 Анна Чедия, одна из участниц, выразила благодарность за предоставленную возможность: «Хочу поблагодарить российскую сторону и Министерство образования Абхазии, что они верят в молодежь Абхазии, и надеюсь, что по приезду сюда я смогу внести вклад в будущее Абхазии».