 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СМЕНЫ»

Новости Суббота, 16 августа 2025 11:04
МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СМЕНЫ»

Сухум. 16 августа 2025. Абхазия-Информ. Более ста молодых людей из Абхазии примут участие в образовательной туристической программе «Университетские смены» в России.

Гунда Квициния, главный специалист управления общего среднего и профессионального образования Минпросвещения Абхазии, рассказала, что абхазские школьники примут участие в проекте, который реализуется более чем в 100 вузах.

Абхазия будет представлена в трех из них:

▪️ на федеральной территории «Сириус»;

▪️ в Санкт-Петербургском лесотехническом университете;

▪️ в Российском государственном университете туризма и сервиса.

Ученица Сухумской средней школой №3 Анна Чедия, одна из участниц, выразила благодарность за предоставленную возможность: «Хочу поблагодарить российскую сторону и Министерство образования Абхазии, что они верят в молодежь Абхазии, и надеюсь, что по приезду сюда я смогу внести вклад в будущее Абхазии».

