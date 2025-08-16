 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ НОВОАФОНСКОГО ВОКЗАЛА

Новости Суббота, 16 августа 2025 11:08
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ НОВОАФОНСКОГО ВОКЗАЛА

Сухум. 16 августа 2025. Абхазия-Информ. В Новом Афоне продолжается ремонт железнодорожного вокзала. На сегодняшний день завершены подготовительные работы по реставрации фасада, очищены прилегающая территория и внутренние помещения.

Рабочие приступили к штукатурным и шпаклёвочным работам. Закуплены все необходимые материалы, для дальнейшего восстановления здания.

В ближайшее время строители перейдут к покраске фасада и укладке брусчатки.

Обновлённый вокзал станет не только транспортным узлом, но и украшением города, и обретет новую жизнь.

Кроме того, ведутся восстановительные работы железнодорожного павильона «Гагрипш».

Последнее изменение Суббота, 16 августа 2025 11:15

