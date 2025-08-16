 

июня 24 2024

ВСТРЕЧА МЭРОВ СУХУМА И НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Новости Суббота, 16 августа 2025 11:17
Сухум. 16 августа 2025. Абхазия-Информ. В Нижнем Новгороде, в преддверии Дня города, который в этом году отмечается 16 августа, традиционно проходят встречи официальных делегаций городов-побратимов и городов-партнеров.

Накануне глава Администрации Сухума Тимур Агрба и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провели встречу и обменялись памятными подарками.

15 августа Нижний Новгород и Восточное Сараево стали городами-побратимами. В мероприятии приняли участие делегации Нови Сада, Сухума, Минска, Витебска, Гомеля, Кермана, Бендер, Хэфэя, Цзинаня, Луганска, Самары, Восточного Сараево. Соглашение об установлении побратимских отношений подписали главы городов Юрий Шалабаев и Любиша Чосич. Кроме того, также были подписаны меморандумы о взаимопонимании с городами Бендеры, Керман и Витебск.  

Восточное Сараево стал 23 городом-побратимом Нижнего Новгорода.

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

