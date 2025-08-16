КАЖДЫЙ ПЕРВОКЛАССНИК ПОЛУЧИТ ПОРТФЕЛЬ С КОМПЛЕКТОМ ТЕТРАДЕЙ И РУЧЕК

Сухум. 16 августа 2025. Абхазия-Информ . По поручению главы государства Бадры Гунба каждому первокласснику к 1 сентября будет вручен подарок -портфель с комплектом тетрадей и ручек.

Приближается важный и волнующий день, когда вы сделаете свой первый шаг на пути к знаниям. Желаем вам, чтобы учёба приносила вам радость, а школьные годы были наполнены знаниями и духовным ростом.

К этому долгожданному и радостному дню по поручению главы государства каждый первоклассник получит подарок – портфель с набором тетрадей и ручки.

Дорогие первоклассники, вы – наша надежда и наше будущее. Будьте прилежными, учитесь хорошо», – сказала замминистра Хибла Шамба.