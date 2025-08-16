 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КАЖДЫЙ ПЕРВОКЛАССНИК ПОЛУЧИТ ПОРТФЕЛЬ С КОМПЛЕКТОМ ТЕТРАДЕЙ И РУЧЕК

Новости Суббота, 16 августа 2025 11:21
Оцените материал
(0 голосов)
КАЖДЫЙ ПЕРВОКЛАССНИК ПОЛУЧИТ ПОРТФЕЛЬ С КОМПЛЕКТОМ ТЕТРАДЕЙ И РУЧЕК

Сухум. 16 августа 2025. Абхазия-Информ. По поручению главы государства Бадры Гунба каждому первокласснику к 1 сентября будет вручен подарок -портфель с комплектом тетрадей и ручек.

«Дорогие наши девочки и мальчики!

Приближается важный и волнующий день, когда вы сделаете свой первый шаг на пути к знаниям. Желаем вам, чтобы учёба приносила вам радость, а школьные годы были наполнены знаниями и духовным ростом.

К этому долгожданному и радостному дню по поручению главы государства каждый первоклассник получит подарок – портфель с набором тетрадей и ручки.

Дорогие первоклассники, вы – наша надежда и наше будущее. Будьте прилежными, учитесь хорошо», – сказала замминистра Хибла Шамба.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Суббота, 16 августа 2025 11:24

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА МЭРОВ СУХУМА И НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.