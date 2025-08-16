Сухум. 16 августа 2025. Абхазия-Информ . Переговоры России и США завершились в Анкоридже на Аляске. Встреча президентов продлилась три часа. Трамп заявил, что им не удалось прийти к соглашению по Украине, но подчеркнул, что стороны «добились прогресса». Путин оценил переговоры позитивно и призвал Европу не срывать процесс.

В общей сложности визит президента России Владимира Путина на Аляску занял пять часов. Переговоры состоялись на Объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Сама встреча прошла в формате «три на три» и продлилась три часа. Помимо лидеров стран, в ней участвовали: от России – министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США – госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Встреча Путина и Трампа на Аляске, в городе Анкоридж, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в ночь с 15 на 16 августа по московскому времени, уникальна по многим причинам.

Во-первых, это первая встреча президента России с американским президентом с 2021 года – в последний раз лично Владимир Путин встречался ещё с Джо Байденом в июне, а в формате видеоконференции переговорил с ним в декабре. После этого из-за начала СВО на Украине контакты были прерваны американской стороной.

Во-вторых, Владимир Путин на Аляске побывал впервые, хотя этот штат считается ближайшим к российской территории – их отделяет только Берингов пролив. Наконец, в-третьих, эта встреча стала первой после возвращения Дональда Трампа в Белый дом на второй срок – до этого президенты ограничивались телефонными разговорами, а кроме того, они в целом встретились лично впервые за десять лет.

Изначально планировалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры тет-а-тет, а затем продолжат их в расширенном составе. Однако за час до начала визита Белый дом сообщил, что переговоры пройдут в формате «три на три»: с американской стороны в них примут участие Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а с российской – Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. Также в последний момент из состава американской делегации выбыл вице-президент Джей Ди Вэнс и остался в непонятном статусе глава Пентагона Пит Хегсет, которого сначала не было в финальном списке переговорной группы, однако затем Белый дом заявил, что он присоединится к расширенному составу делегации.

Главная часть исторической встречи была наполнена символизмом.

Дональд Трамп прилетел на Аляску за полчаса до Владимира Путина, российский самолёт сел на военной базе в 21:54, и президенты вышли из своих самолётов почти одновременно.

Глава США встретил российского лидера на красной дорожке, и они тепло пожали друг другу руки, обменявшись короткими репликами и улыбками. А затем, после протокольного фотографирования, президенты вместе уехали для проведения переговоров на «Кадиллаке» американского президента – несмотря на то что специально для российской делегации из Москвы привезли президентский «Аурус».

Сами переговоры стартовали в 22:30 под лозунгом «В поисках мира» (Pursuing Peace), который подготовила американская сторона. Ни Владимир Путин, ни Дональд Трамп не стали говорить перед ними вступительные слова, не стали они и отвечать на вопросы журналистов, хотя представители американских СМИ привычно устроили «галдёж», который заметно озадачил обоих президентов. Вскоре прессу попросили покинуть помещение, и переговоры продолжились в закрытом режиме.

Переговоры в узком формате шли 2 часа 45 минут – это стало самой долгой двусторонней встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. Незадолго до её окончания журналистов начали собирать на пресс-конференцию, и к ним присоединились члены российской делегации. Они в своих комментариях были немногословны, хоть и оптимистичны: так, глава Минобороны Андрей Белоусов на вопрос журналиста Павла Зарубина сказал, что настроение, «как всегда, отличное», а министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложили дождаться заявлений президентов.

Ждать пришлось больше получаса. За это время, как сообщил Fox, Дональд Трамп успел позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, однако, о чём он им сообщил, пока информации нет.

Когда президенты вышли к журналистам, первым слово взял Владимир Путин. Он напомнил о большой истории России и США, когда две страны вместе громили врага, и поблагодарил за то, что Вашингтон хранит это наследие, в частности он рассказал о мемориале погибшим во время Второй мировой войны советским лётчикам. Также он рассказал, что с президентом Трампом у него установились очень хорошие прямые контакты и это даёт надежду на разрешение создавшейся кризисной ситуации.

Одним из центральных вопросов на переговорах стал украинский кризис, и Владимир Путин указал на искреннее желание администрации США и лично президента Трампа вникнуть в суть конфликта и разрешить его.

«Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и всё происходящее – для нас это трагедия и тяжёлая боль, поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены, что, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, обеспечен учёт всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом», – указал Владимир Путин.

Он также выразил надежду, что достигнутые между США и Россией договорённости воспримут в конструктивном ключе в Киеве и европейских столицах, не станут чинить препятствий и устраивать провокации. Однако конкретно суть достигнутых договорённостей российский президент не раскрыл, вместо этого он отметил, что, если бы в 2022 году президентом США был Дональд Трамп, украинского кризиса бы, скорее всего, не случилось.

«Нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству. Символично, что неподалёку, на границе России и США, проходит так называемая линия перемены дат, где можно буквально перешагнуть из вчера в завтра. И надеюсь, что у нас так и получится в политической сфере», – подытожил российский лидер.

Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что встреча была продуктивной и в ходе неё удалось найти взаимопонимание по многим вопросам. Однако в самом главном понимания пока нет, а потому нет и «сделки», то есть быстрого решения вопроса.

«Я скажу, что считаю нашу встречу очень продуктивной. Было много, много пунктов, по которым мы согласились. Большинство из них, я бы сказал, несколько крупных вопросов, по которым мы пока не пришли к согласию, но мы добились определённого прогресса. Осталось всего несколько. Некоторые не так значимы. Один, вероятно, самый значительный. Так что сделки нет, пока нет сделки», – констатировал он.

Также он сообщил, что созвонится с лидерами других стран и с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать их о сегодняшней встрече.

«У нас были продуктивные переговоры, и самое главное, наверное, это то, что у нас неплохой, хороший шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли. Но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали всё необходимое для этого», – отметил Трамп.

В завершение пресс-конференции Трамп выразил надежду вскоре вновь увидеться с российским президентом, и Владимир Путин по-английски предложил: «Next time in Moscow?»

Трамп назвал это предложение интересным, и, хотя его будут за это осуждать, но это вполне возможно.

По окончании российско-американских переговоров президент России возложил цветы к могилам советских воинов на кладбище «Форт Ричардсон», расположенном на территории американской военной базы Эльмендорф-Ричардсон.