СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЕКТА ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О ЕДИНОМ СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГЕ»

В состав Рабочей группы вошли: первый замруководителя Администрации президента Дмитрий Шамба, вице-премьер Джансух Нанба, председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш, председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Тимур Шергелия, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, министр по налогам и сборам Эдгар Бения, первый замминистра финансов Ирма Амичба, начальник Управления финансового обеспечения Аппарата Кабинета министров Асида Тарба, финансовый эксперт Дмитрий Сериков, председатель Фонда социального страхования и охраны труда Бакур Бебия, исполнительный директор Фонда репатриации Михаил Габелия, председатель Пенсионного фонда Денис Гулария, председатель Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба, председатель Государственного внебюджетного Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Дмитрий Тарба.

Рабочей группе необходимо в срок до 3 ноября 2025 года представить предложения по совершенствованию проекта Закона Республики Абхазия «О едином социальном налоге».

Об этом сообщает пресс-служба президента.