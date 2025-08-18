В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИДЕОКОНКУРСА «АБХАЗИЯ В КАДРЕ»
Сухум. 18 августа 2025. Абхазия-Информ. Министерство туризма Республики Абхазии приглашает на презентацию видеоконкурса «Абхазия в кадре», которая пройдет 18 августа, в 18:00 в Сухуме на пляже «Марнеро» и в прямом эфире Instagram @mintourism_ra.
Конкурс – это еще один шанс показать красоту нашей страны всему миру, поэтому Министерство туризма приглашаем всех блогеров принять участие в его презентации.
Информация и правила участия в конкурсе появятся на официальных ресурсах Министерства туризма Республики Абхазия после презентации проекта.
Реализация подобных инициатив способствует укреплению туристической привлекательности республики, формированию позитивного имиджа Абхазии на внутреннем и международном уровнях.
Давайте вместе сделаем Абхазию ещё ярче в цифровом мире!
Последнее от Super User
- ОБЪЯВЛЕНЫ КОНКУРСЫ НА ЛУЧШИЕ ПАМЯТНИКИ СЕРГЕЮ БАГАПШ И ИУЫ КОГОНИА
- СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЕКТА ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О ЕДИНОМ СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГЕ»
- ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС
- ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС
- КАЖДЫЙ ПЕРВОКЛАССНИК ПОЛУЧИТ ПОРТФЕЛЬ С КОМПЛЕКТОМ ТЕТРАДЕЙ И РУЧЕК