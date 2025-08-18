 

В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИДЕОКОНКУРСА «АБХАЗИЯ В КАДРЕ»

Новости Понедельник, 18 августа 2025 18:40
В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИДЕОКОНКУРСА «АБХАЗИЯ В КАДРЕ»

Сухум. 18 августа 2025. Абхазия-Информ. Министерство туризма Республики Абхазии приглашает на презентацию видеоконкурса «Абхазия в кадре», которая пройдет 18 августа, в 18:00 в Сухуме на пляже «Марнеро» и в прямом эфире Instagram @mintourism_ra.

Конкурс – это еще один шанс показать красоту нашей страны всему миру, поэтому Министерство туризма приглашаем всех блогеров принять участие в его презентации.

Информация и правила участия в конкурсе появятся на официальных ресурсах Министерства туризма Республики Абхазия после презентации проекта.

Реализация подобных инициатив способствует укреплению туристической привлекательности республики, формированию позитивного имиджа Абхазии на внутреннем и международном уровнях.

Давайте вместе сделаем Абхазию ещё ярче в цифровом мире!

