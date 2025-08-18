ОБЪЯВЛЕНЫ КОНКУРСЫ НА ЛУЧШИЕ ПАМЯТНИКИ СЕРГЕЮ БАГАПШ И ИУЫ КОГОНИА
Сухум. 18 августа 2025. Абхазия-Информ. В июле 2025 года руководством Абхазии поручено Государственной комиссии объявить и провести повторный открытый конкурс на разработку эскизного проекта скульптурного изображения поэта Иуа Когониа в целях установки его в сквере имени И. Когониа, в Сухуме.
Сроки проведения конкурса – с 15 августа по 15 сентября 2025 г.
Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке:
https://minkult.apsny.land/dokumenty/item/4369-konkursnaya-dokumentatsiya-na-luchshij-proekt-pamyatnika-narodnomu-poetu-iua-kogoniya-v-gorode-sukhum
Также на основании решения Государственной монументальной комиссии Министерство культуры объявляет о проведении повторного открытого международного конкурса на лучший проект памятника второму президенту Абхазии С. В. Багапш в городе Очамчыра.
Сроки проведения конкурса – с 15 августа 2025 г. по 2 февраля 2026 г.
Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке: https://minkult.apsny.land/dokumenty/item/4367-polozhenie-o-provedenii-otkrytogo-mezhdunarodnogo-konkursa
