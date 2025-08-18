 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
Абхазия Информ

ОБЪЯВЛЕНЫ КОНКУРСЫ НА ЛУЧШИЕ ПАМЯТНИКИ СЕРГЕЮ БАГАПШ И ИУЫ КОГОНИА

Новости Понедельник, 18 августа 2025 18:47
Сухум. 18 августа 2025. Абхазия-Информ. В июле 2025 года руководством Абхазии поручено Государственной комиссии объявить и провести повторный открытый конкурс на разработку эскизного проекта скульптурного изображения поэта Иуа Когониа в целях установки его в сквере имени И. Когониа, в Сухуме.

Сроки проведения конкурса – с 15 августа по 15 сентября 2025 г.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке:

https://minkult.apsny.land/dokumenty/item/4369-konkursnaya-dokumentatsiya-na-luchshij-proekt-pamyatnika-narodnomu-poetu-iua-kogoniya-v-gorode-sukhum

Также на основании решения Государственной монументальной комиссии Министерство культуры объявляет о проведении повторного открытого международного конкурса на лучший проект памятника второму президенту Абхазии С. В. Багапш в городе Очамчыра.

Сроки проведения конкурса – с 15 августа 2025 г. по 2 февраля 2026 г.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке: https://minkult.apsny.land/dokumenty/item/4367-polozhenie-o-provedenii-otkrytogo-mezhdunarodnogo-konkursa

