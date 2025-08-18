СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОСНАЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ ГАГРСКОЙ ЦРБ

Сухум. 18 августа 2025. Абхазия-Информ . Министр здравоохранения Эдуард Бутба, заместитель директора департамента по реализации специального инфраструктурного проекта Минздрава РФ Эльмира Вергазова, главный внештатный реаниматолог, директор НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ Сергей Царенко, руководство Гагрской центральной районной больницы и представители национальных медицинских исследовательских центров РФ, в режиме видеоконференцсвязи обсудили вопросы развития Гагрской ЦРБ и оснащения ее современным медицинским оборудованием.

В настоящее время прорабатывается вопрос обеспечения больницы недостающим оборудованием для оказания более качественный медицинской помощи, как жителям республики, так и гостям города в курортный сезон с учетом мнения экспертов.

В ближайшее время планируется приезд специалистов из Минздрава РФ и профильных НМИЦ для осмотра Гагрской ЦРБ и оценки ситуации на месте.