СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОСНАЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ ГАГРСКОЙ ЦРБ
Сухум. 18 августа 2025. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба, заместитель директора департамента по реализации специального инфраструктурного проекта Минздрава РФ Эльмира Вергазова, главный внештатный реаниматолог, директор НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ Сергей Царенко, руководство Гагрской центральной районной больницы и представители национальных медицинских исследовательских центров РФ, в режиме видеоконференцсвязи обсудили вопросы развития Гагрской ЦРБ и оснащения ее современным медицинским оборудованием.
В настоящее время прорабатывается вопрос обеспечения больницы недостающим оборудованием для оказания более качественный медицинской помощи, как жителям республики, так и гостям города в курортный сезон с учетом мнения экспертов.
В ближайшее время планируется приезд специалистов из Минздрава РФ и профильных НМИЦ для осмотра Гагрской ЦРБ и оценки ситуации на месте.
