ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОСНАЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ ГАГРСКОЙ ЦРБ

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОСНАЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ ГАГРСКОЙ ЦРБ

Сухум. 18 августа 2025. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба, заместитель директора департамента по реализации специального инфраструктурного проекта Минздрава РФ Эльмира Вергазова, главный внештатный реаниматолог, директор НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ Сергей Царенко, руководство Гагрской центральной районной больницы и представители национальных медицинских исследовательских центров РФ, в режиме видеоконференцсвязи обсудили вопросы развития Гагрской ЦРБ и оснащения ее современным медицинским оборудованием.

В настоящее время прорабатывается вопрос обеспечения больницы недостающим оборудованием для оказания более качественный медицинской помощи, как жителям республики, так и гостям города в курортный сезон с учетом мнения экспертов.

В ближайшее время планируется приезд специалистов из Минздрава РФ и профильных НМИЦ для осмотра Гагрской ЦРБ и оценки ситуации на месте.

