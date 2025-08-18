 

июня 24 2024

АБХАЗСКИЕ ПЕВЦЫ ПРЕДСТАВЯТ РЕСПУБЛИКУ НА «НОВОЙ ВОЛНЕ»

Новости Понедельник, 18 августа 2025 20:07
АБХАЗСКИЕ ПЕВЦЫ ПРЕДСТАВЯТ РЕСПУБЛИКУ НА «НОВОЙ ВОЛНЕ»

Сухум. 18 августа 2025. Абхазия-Информ. Впервые артисты из Абхазии – Армен Хачатурян и Альдона Цкуа, представят республику на известном международном конкурсе «Новая волна», который пройдёт в Казани. Приглашенные лично Игорем Крутым, они выступят на одной сцене со звездами России и зарубежья.

«Для нас это огромная честь и ответственность нести в мир музыкальную душу Абхазии. Мы гордимся, что можем представить нашу культуру, язык и энергию на столь престижной сцене», – говорят Армен и Альдона.

«Новая волна» в Казани пройдет 21-26 августа.

