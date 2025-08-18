АБХАЗСКИЕ ПЕВЦЫ ПРЕДСТАВЯТ РЕСПУБЛИКУ НА «НОВОЙ ВОЛНЕ»

Сухум. 18 августа 2025. Абхазия-Информ. Впервые артисты из Абхазии – Армен Хачатурян и Альдона Цкуа, представят республику на известном международном конкурсе «Новая волна», который пройдёт в Казани. Приглашенные лично Игорем Крутым, они выступят на одной сцене со звездами России и зарубежья.