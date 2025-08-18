 

ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПЕРЕДАСТ ПИЦУНДСКОМУ ХРАМУ СРЕДСТВА, ВЫРУЧЕННЫЕ С КОНЦЕРТА

Понедельник, 18 августа 2025 20:10
ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПЕРЕДАСТ ПИЦУНДСКОМУ ХРАМУ СРЕДСТВА, ВЫРУЧЕННЫЕ С КОНЦЕРТА

Сухум. 18 августа 2025. Абхазия-Информ. В честь 50-летия Пицундского органа все средства, вырученные с концерта фестиваля 2 августа, Хибла Герзмава передаст храму на содержание уникального инструмента, сообщает страница XXIII Музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…» в соцсетях.

В 1975 году Пицундский собор впервые открыл двери слушателям как концертный зал. Специально для этого пространства в Потсдаме был создан орган знаменитой немецкой фирмы Alexander Schuke Orgelbau.

Для маленькой Хиблы орган стал первым художественным потрясение: завороженная его могучими звуками, она мечтала посвятить себя музыке. А ее отец, Леварса Герзмава, участвовал в привозе и установке инструмента – так семейная история переплелась с историей собора.

В этом году органу исполняется 50 лет. Полвека он звучит в Пицунде, наполняя храм и сердца слушателей музыкой, обращенной к вечности.

