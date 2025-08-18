СОПЕРНИКОМ ФК «АПСНЫ» СТАЛ МОСКОВСКИЙ КЛУБ «ЧЕРТАНОВО»
Новости Понедельник, 18 августа 2025 20:14
Сухум. 18 августа 2025. Абхазия-Информ. Стал известен соперник ФК «Апсны» в Дивизионе претендентов WINLINE Кубка Медиалиги-2025. На этом этапе команда из Абхазии встретится с московским клубом «Чертаново».
Противостояние пройдет в формате двух матчей – домашнего и выездного. По итогам противостояния победитель выйдет в следующий раунд турнира, а проигравший завершит борьбу за трофей.
Жеребьевка прошла в Москве, ее провели президент МФЛ Николай Осипов и босс «Амкала» Герман Эль Класико.