СОПЕРНИКОМ ФК «АПСНЫ» СТАЛ МОСКОВСКИЙ КЛУБ «ЧЕРТАНОВО»

июня 24 2024

января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
Понедельник, 18 августа 2025
Сухум. 18 августа 2025. Абхазия-Информ. Стал известен соперник ФК «Апсны» в Дивизионе претендентов WINLINE Кубка Медиалиги-2025. На этом этапе команда из Абхазии встретится с московским клубом «Чертаново».

Противостояние пройдет в формате двух матчей – домашнего и выездного. По итогам противостояния победитель выйдет в следующий раунд турнира, а проигравший завершит борьбу за трофей.

Жеребьевка прошла в Москве, ее провели президент МФЛ Николай Осипов и босс «Амкала» Герман Эль Класико.

