ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 18 августа 2025. Абхазия-Информ . В с. Таглан Галского района, по месту жительства Соткилава Пааты Игоревича, 1962 г.р., сотрудники уголовного розыска районного отдела внутренних дел изъяли наркотическое средство, хранимое в хозяйственной постройке.

Серо-зеленое вещество растительного происхождения, завернутое в бумагу, а также содержащееся в пластиковой таре и россыпью в коробке сотрудники милиции изъяли. Как пояснил задержанный, наркотик он хранил для личного употребления.

Согласно экспертной справке, изъятое вещество является наркотическим средством каннабис, общим весом более 242 граммов, что является особо крупным размером.

В ходе дальнейшего осмотра приусадебного участка гражданина Соткилава, последний указал на места возрастания растений конопли вида «Южно-Краснодарской», которые незаконно посеял и в последующем культивировал до момента обнаружения и изъятия сотрудниками милиции.

30 изъятых растений являются наркосодержащими и пригодны к использованию в качестве сырья для изготовления наркотического средства каннабис.

Следственной группой Галского РОВД в отношении гражданина Соткилава по факту незаконного хранения наркотического средства в особо крупном размере без цели сбыта, а также культивировании запрещённых к возделыванию на территории Республики Абхазия наркосодержащих растений в крупном размере возбуждено уголовное дело. На время предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД.