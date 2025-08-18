 

ТПП АБХАЗИИ РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ТУРЕЦКИМИ КОЛЛЕГАМИ

ТПП АБХАЗИИ РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ТУРЕЦКИМИ КОЛЛЕГАМИ

Сухум. 18 августа 2025. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия и Торгово-промышленная палата Амасьи Турецкой Республики заключили Соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания прошла в здании палаты Амасьи во время встречи президента ТПП Абхазии Тамилы Мерцхулава с председателем Правления ТПП Амасьи Муратом Кырлангычем. Во встрече также приняли участие представители Совета директоров палаты.

В рамках торжественной встречи, стороны обменялись информацией о деятельности своих организаций и рассказали о потенциале обеих палат.

Во время переговоров Тамила Мерцхулава провела презентацию Республики Абхазия, подробно ознакомив турецких коллег с экономическим и туристическим потенциалом страны.

В свою очередь, Мурат Кырлангыч представил информацию о своем регионе, его экономике и инвестиционных возможностях. Ключевые сферы деятельности ТПП Амасьи – поддержка малого и среднего бизнеса и агропромышленного комплекса, особенно перерабатывающих производств. Палата предоставляет широкий спектр услуг, обладая серьезным экспертным потенциалом и связями с государственными институтами Турции.

Соглашение между ТПП Абхазии и Амасьи фокусируется на практическом взаимодействии: создании платформы для обмена деловой информацией и рыночными данными, содействии установлению прямых контактов между предприятиями (организация B2B-встреч, делегаций), взаимной поддержке участников ВЭД в вопросах экспорта, импорта и логистики, а также развитии партнерства в приоритетных отраслях.

Во время переговоров стороны обсудили конкретные возможности, характерные для подобных соглашений. Особый акцент при этом был сделан на взаимодействии в сфере сельского хозяйства и туризма.

По итогам встречи, стороны обменялись памятными подарками.

В заключение, Тамила Мерцхулава пригласила коллег из Амасьи посетить нашу республику в удобное для них время.

«Это значимое событие для развития международного бизнес-сотрудничества. Подписанное соглашение закладывает прочную институциональную основу для углубления взаимовыгодных экономических связей между Абхазией и регионом Амасья, используя синергию их экономик, особенно в аграрном секторе и сфере малого предпринимательства», – считает Тамила Мерцхулава.

***

ТПП Амасьи, основанная в 1882 году, является старейшей и влиятельной бизнес-ассоциацией региона, входящей в Союз торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB). Она объединяет более 2 500 предприятий и предпринимателей провинции Амасья, где членство для юридических лиц является обязательным.

Сегодня экономика Амасьи базируется на мощном сельском хозяйстве. Регион является лидером Турции по производству яблок («Amasya Elması» – известный национальный бренд) и черешни. Значимыми культурами также являются табак, сахарная свекла и зерновые. На этой основе динамично развивается пищевая промышленность (переработка фруктов и овощей, сахарное, мясомолочное производство).

Город Амасья обладает развитой дорожной инфраструктурой и потенциалом в сфере культурного туризма.

