 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Новости Вторник, 19 августа 2025 19:22
Оцените материал
(0 голосов)
В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба провел совещание с участием министра социального обеспечения и демографической политики Руслана Аджба и председателя Пенсионного фонда Дениса Гулария по вопросам повышения размера пенсий и пособий отдельным категориям пенсионеров.

На встрече обсуждались вопросы повышения в текущем году пенсии инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., семьям погибших в ОВ НА, семьям умерших инвалидов ОВ НА, пенсионерам, имеющим звания, награжденным орденами и медалями и другим категориям пенсионеров.

В целях улучшения демографической ситуации Кабинетом министров планируется с 1 января 2026 года повышение размера пособий многодетным семьям.

Министр проинформировал, что за последние 10 лет количество многодетных семей, получающих пособия, возросло с 4500 до 5 500 семей.

С 1 июля 2025 года Кабинет министров повысил доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, не являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат иностранного государства.

С 1 августа 2025 года повышены выплаты участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., инвалидам ВОВ, инвалидам Советской армии, семьям погибших в ВОВ, инвалидам боевых действий в Афганистане, семьям погибших в боевых действиях в Афганистане, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 19 августа 2025 19:28

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТПП АБХАЗИИ РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ТУРЕЦКИМИ КОЛЛЕГАМИ ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ СЕЛО АНХУА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.