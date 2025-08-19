В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ . Премьер-министр Абхазии Владимир Делба провел совещание с участием министра социального обеспечения и демографической политики Руслана Аджба и председателя Пенсионного фонда Дениса Гулария по вопросам повышения размера пенсий и пособий отдельным категориям пенсионеров.

На встрече обсуждались вопросы повышения в текущем году пенсии инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., семьям погибших в ОВ НА, семьям умерших инвалидов ОВ НА, пенсионерам, имеющим звания, награжденным орденами и медалями и другим категориям пенсионеров.

В целях улучшения демографической ситуации Кабинетом министров планируется с 1 января 2026 года повышение размера пособий многодетным семьям.

Министр проинформировал, что за последние 10 лет количество многодетных семей, получающих пособия, возросло с 4500 до 5 500 семей.

С 1 июля 2025 года Кабинет министров повысил доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, не являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат иностранного государства.

С 1 августа 2025 года повышены выплаты участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., инвалидам ВОВ, инвалидам Советской армии, семьям погибших в ВОВ, инвалидам боевых действий в Афганистане, семьям погибших в боевых действиях в Афганистане, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.