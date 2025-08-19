 

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ СЕЛО АНХУА

Вторник, 19 августа 2025
Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. Сегодня Президент Абхазии Бадра Гунба посетил село Анхуа. Глава государства почтил память погибших жителей села в Отечественной войне народа Абхазии. Некоторые элементы памятника погибшим жителям села, построенного к 30-летию Победы, не закончены. Бадра Гунба поручил все работы завершить ко Дню Победы.

Затем президент осмотрел водоснабжающий резервуар, который обеспечивает водой большую часть села.

Резервуар и часть трубопроводов находятся в аварийном состоянии из-за износа. Это приводит к значительным потерям воды и её дефициту для жителей.

Президент поручил начальнику Управления капитального строительства Демиру Гамисония в кратчайшие сроки подготовить проектно-сметную документацию и приступить к ремонту водозабора, а также к замене ветхих участков трубопровода.

По вопросам энергоснабжения глава государства отметил, что ситуация в селе, как и во многих других сёлах страны, остаётся сложной.

Бадра Гунба подчеркнул, что ряд ключевых проблем в селе будет решён до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

