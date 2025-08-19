В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ФОРУМ СОВЕТА СТАРЕЙШИН КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

«Ҳаҭыр зқәу ҳаиҳабацәа, асасцәа! Гәык-ҧсыкала аҧсшәа шәаҳҳәоит иахьа иаатуа аҵак ду змоу афорум иалахәу. Иахьа амилаҭтә ҳәынҭқарра анҳаргыло аамҭазы, ихадоуп Аҧсуара ҳахьазхьаҧшуа. Избанзар, ҳҳәынҭкарра агәыцәс иамазароуп ашәышықәсақәа ирылган иааҳго, ҳхаҿра змырӡуа аҧсуара. Абас еиҧш аҩаӡара ҳарак змоу афорум аҿы ари ҳахьалацәажәо даара акраҵанакуеит», – сказал Нанба.

Затем он зачитал приветственный адрес от имени президента Абхазии Бадры Гунба: «Уважаемые участники форума! Сердечно приветствую вас на форуме, посвящённом теме, имеющей особое значение для нашего народа.

Апсуара – это основа нравственной культуры абхазского народа, источник его духовной силы и жизненных ориентиров. Это не только свод неписаных правил, но и живой дух народа, соединяющий в себе традиции уважения к старшим, взаимопомощи, гостеприимства, готовности встать на защиту своей земли и чести. Сегодня, когда человечество сталкивается с вызовами, требующими новых подходов к построению справедливого и гуманного миропорядка, обращение к ценностям Апсуара приобретает особую актуальность.

Выражаю искреннюю признательность организаторам этого, очень нужного форума за инициативу его проведения. Желаю всем участникам форума плодотворной работы, содержательных дискуссий и приятного проведения времени в Абхазии».