Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ . Премьер-министр Владимир Делба провел совещание по вопросам совершенствования налогового законодательства, сообщает пресс-служба Кабинета министров. В нем приняли участие вице-премьер Джансух Нанба, министр по налогам и сборам Эдгар Бения, министр финансов Саид Губаз, начальник Государственной миграционной службы Саид Цвинария, помощник премьер-министра Батал Тарба.

На встрече обсудили промежуточные итоги применения упрощенной системы налогообложения во взаимосвязи с общим режимом налогообложения, меры по контролю за оборотами субъектов предпринимательской деятельности.

Были также обсуждены дальнейшие планы по совершенствованию работы налоговых органов и налоговой системы.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.