СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание по вопросам совершенствования налогового законодательства, сообщает пресс-служба Кабинета министров. В нем приняли участие вице-премьер Джансух Нанба, министр по налогам и сборам Эдгар Бения, министр финансов Саид Губаз, начальник Государственной миграционной службы Саид Цвинария, помощник премьер-министра Батал Тарба.
На встрече обсудили промежуточные итоги применения упрощенной системы налогообложения во взаимосвязи с общим режимом налогообложения, меры по контролю за оборотами субъектов предпринимательской деятельности.
Были также обсуждены дальнейшие планы по совершенствованию работы налоговых органов и налоговой системы.
