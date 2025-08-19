 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание по вопросам совершенствования налогового законодательства, сообщает пресс-служба Кабинета министров. В нем приняли участие вице-премьер Джансух Нанба, министр по налогам и сборам Эдгар Бения, министр финансов Саид Губаз, начальник Государственной миграционной службы Саид Цвинария, помощник премьер-министра Батал Тарба.

На встрече обсудили промежуточные итоги применения упрощенной системы налогообложения во взаимосвязи с общим режимом налогообложения, меры по контролю за оборотами субъектов предпринимательской деятельности.

Были также обсуждены дальнейшие планы по совершенствованию работы налоговых органов и налоговой системы.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

