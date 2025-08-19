 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ПРЕЗИДЕНТА В НОВЫЙ АФОН

Новости Вторник, 19 августа 2025 20:04
Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил Новый Афон, где ознакомился с состоянием ряда социальных и инфраструктурных объектов. Поездка началась с посещения Новоафонской поликлиники, где состоялась встреча с медицинским персоналом и ознакомление с условиями их работы.

Поликлиника обслуживает более 5000 человек, включая жителей Нового Афона, а также сёл Анхуа и Псырцха. Из них 2000 – дети.

В настоящее время полностью отремонтирован только первый этаж здания. Второй этаж нуждается в ремонте, несмотря на то, что крыша уже отремонтирована и не протекает.

Учреждение функционирует исключительно как поликлиника, однако здесь также имеется палата дневного стационара.

Президент поручил начальнику Управления капитального строительства подготовить проектно-сметную документацию и начать косметический ремонт, чтобы обеспечить приемлемые условия для работы сотрудников.

Бадра Гунба сообщил, что изыщет средства для закупки аппарата УЗИ, и поручил главе города и главному врачу поликлиники найти врача ультразвуковой диагностики и ЛОР-врача и открыть соответствующие кабинеты. Президент подчеркнул, что это позволит оказывать более качественную и своевременную помощь жителям Нового Афона и близлежащих сёл.

Затем глава государства осмотрел проблемные участки дороги, ведущие к станции Псырцха и Новоафонской средней школе. Президент поручил Управлению капитального строительства подготовить проектно-сметную документацию и провести необходимые ремонтные работы для восстановления этих участков дорожного полотна.

Бадра Гунба также посетил Новоафонскую среднюю школу, проверил состояние учебных помещений и выразил благодарность руководству за поддержание здания в хорошем состоянии спустя 11 лет после ремонта.

536267546_1186231233524020_5435249978933767466_n.jpg

 

Глава государства ознакомился с состоянием единственного в городе поля по мини-футболу. Оно функционирует уже около 15 лет. Здесь тренируются дети, вечерами играют местные жители. Президент сказал, что поручил Государственному комитету по делам молодежи и спорту сменить покрытие и установить раздевалки и душевые кабины.

Как отметил Бадра Гунба, часть расходов возьмёт на себя бюджет, часть – местные бизнесмены.

Далее президент осмотрел спортивный зал, работы по восстановлению которого были приостановлены. По этому вопросу, как подчеркнул Президент, уже даны поручения Управлению капитального строительства, а также правительству, чтобы обеспечить дальнейшее финансирование. Этот объект будет введён в эксплуатацию до нового года.

Президент посетил могилу поэта, добровольца, кавалера ордена Леона, Александра Бардодыма, которая находится в парковой зоне. Глава государства отметил, что парк находится в удручающем состоянии. При этом президент отметил, что предприниматели, которые восстановили расположенный рядом гостиничный комплекс, взяли на себя благоустройство парка имени Александра Бардадыма и прилегающей к нему площадки.

536279370_1186231416857335_5227204466328293976_n.jpg

Кроме того, был проведён осмотр железнодорожного вокзала. Ранее уже было принято решение о начале восстановительных работ, которые должны быть завершены до конца года.

Как заявил президент, этот исторический объект будет полностью восстановлен в надлежащем виде, в соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми к объектам историко-культурного наследия.

536702310_1186388083508335_5012272699698973494_n.jpg

По всем поручениям обозначены конкретные сроки реализации. О ходе их выполнения регулярно будут докладывать главе государства руководство УКСа и города Новый Афон.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 19 августа 2025 20:13

