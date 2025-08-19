РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ПРЕЗИДЕНТА В НОВЫЙ АФОН

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба посетил Новый Афон, где ознакомился с состоянием ряда социальных и инфраструктурных объектов. Поездка началась с посещения Новоафонской поликлиники, где состоялась встреча с медицинским персоналом и ознакомление с условиями их работы.

Поликлиника обслуживает более 5000 человек, включая жителей Нового Афона, а также сёл Анхуа и Псырцха. Из них 2000 – дети.

В настоящее время полностью отремонтирован только первый этаж здания. Второй этаж нуждается в ремонте, несмотря на то, что крыша уже отремонтирована и не протекает.

Учреждение функционирует исключительно как поликлиника, однако здесь также имеется палата дневного стационара.

Президент поручил начальнику Управления капитального строительства подготовить проектно-сметную документацию и начать косметический ремонт, чтобы обеспечить приемлемые условия для работы сотрудников.

Бадра Гунба сообщил, что изыщет средства для закупки аппарата УЗИ, и поручил главе города и главному врачу поликлиники найти врача ультразвуковой диагностики и ЛОР-врача и открыть соответствующие кабинеты. Президент подчеркнул, что это позволит оказывать более качественную и своевременную помощь жителям Нового Афона и близлежащих сёл.

Затем глава государства осмотрел проблемные участки дороги, ведущие к станции Псырцха и Новоафонской средней школе. Президент поручил Управлению капитального строительства подготовить проектно-сметную документацию и провести необходимые ремонтные работы для восстановления этих участков дорожного полотна.

Бадра Гунба также посетил Новоафонскую среднюю школу, проверил состояние учебных помещений и выразил благодарность руководству за поддержание здания в хорошем состоянии спустя 11 лет после ремонта.

Глава государства ознакомился с состоянием единственного в городе поля по мини-футболу. Оно функционирует уже около 15 лет. Здесь тренируются дети, вечерами играют местные жители. Президент сказал, что поручил Государственному комитету по делам молодежи и спорту сменить покрытие и установить раздевалки и душевые кабины.

Как отметил Бадра Гунба, часть расходов возьмёт на себя бюджет, часть – местные бизнесмены.

Далее президент осмотрел спортивный зал, работы по восстановлению которого были приостановлены. По этому вопросу, как подчеркнул Президент, уже даны поручения Управлению капитального строительства, а также правительству, чтобы обеспечить дальнейшее финансирование. Этот объект будет введён в эксплуатацию до нового года.

Президент посетил могилу поэта, добровольца, кавалера ордена Леона, Александра Бардодыма, которая находится в парковой зоне. Глава государства отметил, что парк находится в удручающем состоянии. При этом президент отметил, что предприниматели, которые восстановили расположенный рядом гостиничный комплекс, взяли на себя благоустройство парка имени Александра Бардадыма и прилегающей к нему площадки.

Кроме того, был проведён осмотр железнодорожного вокзала. Ранее уже было принято решение о начале восстановительных работ, которые должны быть завершены до конца года.

Как заявил президент, этот исторический объект будет полностью восстановлен в надлежащем виде, в соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми к объектам историко-культурного наследия.

По всем поручениям обозначены конкретные сроки реализации. О ходе их выполнения регулярно будут докладывать главе государства руководство УКСа и города Новый Афон.

Об этом сообщает пресс-служба президента.