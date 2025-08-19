 

ГОРОД ГАЛ УКРЕПЛЯЕТ СВЯЗИ С ПЕТРОВСКИМ ОКРУГОМ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Вторник, 19 августа 2025 20:13
ГОРОД ГАЛ УКРЕПЛЯЕТ СВЯЗИ С ПЕТРОВСКИМ ОКРУГОМ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. Делегация города Гал Республики Абхазия посетила Петровский муниципальный округ, где познакомилась с работой аграрных предприятий. Гости также приняли участие в муниципальном гастрономическом фестивале «Фруктовый вернисаж», который прошел в селе Дубовое.

Они посетили один из крупнейших агрохолдингов Черноземья – Избердеевский элеватор, школы в Волчках и Шехмани, крестьянско-фермерские хозяйства. Важным пунктом программы стало посещение парка «Патриот», где делегация возложила венок к памятнику советскому солдату-победителю. Участники поделились воспоминаниями о том, как их деды сражались с нацизмом в годы Великой Отечественной войны.

Яркие эмоции у гостей из Абхазии вызвал фестиваль «Фруктовый вернисаж» в селе Дубовое, которое называют яблочной столицей Тамбовской области. Существенный вклад в его развитие и благоустройство вносит хозяйство «Дубовое», которое специализируется на выращивании высокоурожайных видов яблонь, разведением вишни и клубники. Производственные площадки предприятия оснащены современным оборудованием, благодаря которому удается сохранять свежесть плодов и ягод на протяжении всего года.

«Впечатлил сам поход к развитию плодово-ягодного хозяйства. В настоящий момент ведём переговоры с руководством округа и представителями бизнеса, чтобы привлечь инвесторов из Тамбовской области по организации аналогичных хозяйств у нас. Имеется в виду выращивание и хранение субтропических культур – киви, фейхоа, инжир и даже авокадо. Нам хотелось бы перенять аграрные технологии, которые применяются здесь, особенно в части автоматизации производства», – подчеркнул заместитель главы Гальского района Леон Кварчия.

Тамбовская область активно работает над укреплением и расширением сотрудничества с Абхазией по всем направлениям. На полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча врио главы региона Евгения Первышова с президентом Республики Абхазии Бадрой Зурабовичем Гунба, на которой они обсудили взаимодействие в сфере туризма.

Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве между Гальским районом и Петровским муниципальным округом заключено в октябре 2023 года. Также действуют соглашения об установлении дружеских отношений между Котовском и Гулрыпшским районом Абхазии. Стороны проводят совместные мероприятия в культурной, научно-образовательной, патриотической и других сферах.

В дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялись визиты официальных делегаций Котовска и Петровского муниципального округа в города-партнеры Республики Абхазия для участия в праздничных мероприятиях. В Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина в прошедшем учебном году обучались студенты из Республики Абхазия.

Об этом сообщает официальный сайт правительства Тамбовской области.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 19 августа 2025 20:19

