ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Документы

февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ «АПРА» ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2025 Г. СОСТАВИЛ 17,5 МЛРД РУБ.

Вторник, 19 августа 2025 20:19
ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ «АПРА» ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2025 Г. СОСТАВИЛ 17,5 МЛРД РУБ.

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. В Республике Абхазия активно развивается национальная платежная система «АПРА». Наблюдается значительное расширение платежной инфраструктуры и увеличение объема транзакций в эквайринговой сети.

Объем операций в национальной платежной системе Абхазии за первое полугодие 2025 года составил 17,5 млрд руб., что на 9,8 % больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Банковскими картами в Республике Абхазия за первое полугодие 2025 года было оплачено товаров и услуг на общую сумму 6,8 млрд руб. Из них картами «АПРА» расплатились на сумму 554 млн руб., а картами международных платежных систем на сумму 6,3 млрд руб.

Общее количество активных карт «АПРА» на 1 июля 2025 года составило 67 645 шт., количество действующих банкоматов – 160.

