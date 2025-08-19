ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ «АПРА» ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2025 Г. СОСТАВИЛ 17,5 МЛРД РУБ.

Объем операций в национальной платежной системе Абхазии за первое полугодие 2025 года составил 17,5 млрд руб., что на 9,8 % больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Банковскими картами в Республике Абхазия за первое полугодие 2025 года было оплачено товаров и услуг на общую сумму 6,8 млрд руб. Из них картами «АПРА» расплатились на сумму 554 млн руб., а картами международных платежных систем на сумму 6,3 млрд руб.

Общее количество активных карт «АПРА» на 1 июля 2025 года составило 67 645 шт., количество действующих банкоматов – 160.