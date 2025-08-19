 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Документы

В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЧЕТЫРЕ ВОДОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Новости Вторник, 19 августа 2025 20:24
В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЧЕТЫРЕ ВОДОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. Ремонт четырех водонасосных станций поможет снять основные проблемы с обеспечением жителей Гагрского района питьевой водой.

«Сегодня Управлением капитального строительства осуществляется обследование насосных станций, которые были построены в 2013-м году в рамках комплексного плана.

На сегодняшний день у нас стоит задача по запуску этих объектов, которые находятся в запущенном в состоянии.

Ремонт станций мы держим на особом контроле ввиду социальной значимости», – отметил глава УКС Демир Гамисония.

