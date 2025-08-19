 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ СЕЛА АБГАРХУК БУДЕТ ПРОВЕДЕН ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ

Новости Вторник, 19 августа 2025 20:28
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ СЕЛА АБГАРХУК БУДЕТ ПРОВЕДЕН ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. По поручению президента Бадры Гунба специалисты Управления капитального строительства выехали в среднюю школу им. М. Цушба в селе Абгархук Гудаутского района.

В ходе обследования ситуации было выявлено, что кровля серьезно обветшала и изношена, что ведет к постоянным протечкам.

Из-за сырости, помещения школы пришли в негодность, на стенах образовалась плесень.

Как отметил начальник УКС Демир Гамисония, в кратчайшие сроки будет составлена проектно-сметная документация для начала работ по частичному ремонту кровли и классных помещений школы.

