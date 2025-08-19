В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ СЕЛА АБГАРХУК БУДЕТ ПРОВЕДЕН ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ . По поручению президента Бадры Гунба специалисты Управления капитального строительства выехали в среднюю школу им. М. Цушба в селе Абгархук Гудаутского района.

В ходе обследования ситуации было выявлено, что кровля серьезно обветшала и изношена, что ведет к постоянным протечкам.

Из-за сырости, помещения школы пришли в негодность, на стенах образовалась плесень.

Как отметил начальник УКС Демир Гамисония, в кратчайшие сроки будет составлена проектно-сметная документация для начала работ по частичному ремонту кровли и классных помещений школы.