В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Новости Вторник, 19 августа 2025 20:31
В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. На базе средней школы №6 в Сухуме состоялось открытие многофункциональной спортивной площадки. Проект реализован при поддержке Краснодарского края и регионального отделения движения «Россия молодая».

В церемонии открытия приняли участие спикер парламента Лаша Ашуба, министр просвещения Хана Гунба, директор школы Лолита Кация, руководитель краснодарского отделения ВНД «Россия молодая» Роман Марченко, а также депутаты, общественные деятели, педагоги и родители.

Площадка оборудована для футбола, баскетбола, волейбола, а также уличными тренажёрами. Это современное пространство для активного и здорового образа жизни.

Уже в день открытия на площадке состоялась тренировка школьных волейбольных команд. Дети активно включились в занятия, демонстрируя, насколько востребована новая инфраструктура.

Создание подобных объектов – это вклад в развитие школьной среды и укрепление межрегионального сотрудничества.

