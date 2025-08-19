В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ . На базе средней школы №6 в Сухуме состоялось открытие многофункциональной спортивной площадки. Проект реализован при поддержке Краснодарского края и регионального отделения движения «Россия молодая».

В церемонии открытия приняли участие спикер парламента Лаша Ашуба, министр просвещения Хана Гунба, директор школы Лолита Кация, руководитель краснодарского отделения ВНД «Россия молодая» Роман Марченко, а также депутаты, общественные деятели, педагоги и родители.

Площадка оборудована для футбола, баскетбола, волейбола, а также уличными тренажёрами. Это современное пространство для активного и здорового образа жизни.

Уже в день открытия на площадке состоялась тренировка школьных волейбольных команд. Дети активно включились в занятия, демонстрируя, насколько востребована новая инфраструктура.

Создание подобных объектов – это вклад в развитие школьной среды и укрепление межрегионального сотрудничества.