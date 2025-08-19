 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫ НЕЗАКОННО ВВЕЗЕННЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Вторник, 19 августа 2025 20:35
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗЪЯТЫ НЕЗАКОННО ВВЕЗЕННЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации, сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК, совместно с сотрудниками ЛОМ на ж/д станции Гагра в зоне таможенного контроля и режима железнодорожного транспорта по направлению «импорт» на ж/д станции п. Цандрыпш задержали пассажира электропоезда «Дискурия» направлявшегося по маршруту «Имеретинский курорт – Новый Афон», гражданина Республики Абхазия Смаилова Мурада Джониевича 1986 года рождения.

Согласно оперативной информации, он незаконно ввез в страну шесть аппаратов для добычи криптовалюты. Оборудование было упаковано в дорожные сумки и рюкзаки, которые М.Д. Смаилов разместил в разных местах вагона.

Также в сумке у гражданина М.Д. Смаилова были комплектующие к майнинг-аппаратам в количестве 18 штук.

Запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для майнинга было изъято.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 19 августа 2025 20:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.