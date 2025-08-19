ИЗЪЯТЫ НЕЗАКОННО ВВЕЗЕННЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ . В ходе реализации оперативной информации, сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК, совместно с сотрудниками ЛОМ на ж/д станции Гагра в зоне таможенного контроля и режима железнодорожного транспорта по направлению «импорт» на ж/д станции п. Цандрыпш задержали пассажира электропоезда «Дискурия» направлявшегося по маршруту «Имеретинский курорт – Новый Афон», гражданина Республики Абхазия Смаилова Мурада Джониевича 1986 года рождения.

Согласно оперативной информации, он незаконно ввез в страну шесть аппаратов для добычи криптовалюты. Оборудование было упаковано в дорожные сумки и рюкзаки, которые М.Д. Смаилов разместил в разных местах вагона.

Также в сумке у гражданина М.Д. Смаилова были комплектующие к майнинг-аппаратам в количестве 18 штук.

Запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для майнинга было изъято.

Возбуждено дело об административном правонарушении.