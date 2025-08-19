 

июня 24 2024

СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ

Новости Вторник, 19 августа 2025 20:39
Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. Жителю села Ажара, Гулрыпшского района, Артуру Полозяну, 1968 года рождения, получившему травмы от падения, срочно потребовалась медицинская помощь. Ночью, в 01 час 35 минут, спасатели выехали в Ажару по срочному вызову.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Однако наутро было принято решение доставить его в больницу. В высокогорное село вылетел вертолет для транспортировки пострадавшего в столичное медицинское учреждение.

