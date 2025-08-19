 

НЕЗАКОННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Вторник, 19 августа 2025
НЕЗАКОННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. Оперативно-профилактические мероприятия на территории района провели сотрудники уголовного розыска Очамчырского РОВД, в результате чего выявили факт культивирования наркосодержащих растений конопли вида «южно-Краснодарская» на приусадебном участке домовладения в г. Очамчыра.

Запрещенные к возделыванию на территории Республики Абхазия растения выращивал Цурцумия Астамур Раульевич, 1991 г.р.

Корни конопли сотрудники милиции изъяли, в отношении гражданина Цурцумия по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РА группой дознания Очамчырского РОВД возбуждено уголовное дело.

Астамуру Цурцумия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

***

Преступление, предусмотренное ч. 1ст. 228 УК РА вменяется жителю с. Хашта Галского района Ратия Манучару Девизиевичу, 1975 г.р., по месту жительства которого, на приусадебном участке, сотрудники милиции обнаружили и изъяли растение конопли вида «Южно-Краснодарская».

Оперативные мероприятия по выявлению факта незаконного выращивания наркосодержащих растений провели сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Галскому району.

Гражданин Ратия заключен под стражу, расследование уголовного дела проводит группа дознания райотдела.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

