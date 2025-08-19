 

В СУХУМЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ВИДЕОКОНКУРС «АБХАЗИЯ В КАДРЕ»

Новости Вторник, 19 августа 2025 20:57
Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. На пляже «Марнеро» в Сухуме состоялась презентация видеоконкурса «Абхазия в кадре», организованного Министерством туризма Республики Абхазия. Конкурс направлен на продвижение туристического потенциала страны, развитие пользовательского контента и формирование позитивного имиджа Абхазии в цифровой среде.

Конкурс открыт для всех желающих, участвовать могут блогеры из Абхазии и России, а условия участия максимально просты:

– подписка на аккаунты Министерства в Instagram и Telegram;

– публикация авторского видео с хештегом #АбхазияВкадре;

– указание номинации («Природа Абхазии» или «Абхазия глазами детей»);

– отметка @mintourism_ra в посте.

Главные призы – iPhone 16 Pro, путевки в пансионаты и отели Абхазии, сувениры и подарки от партнёров.

«Мы хотим показать, какая у нас красивая страна – для тех, кто не видел Абхазию или видел, но не всю. Надеемся, что люди активно примут участие — как профессиональное сообщество, так и жители и гости Абхазии», – сказал министр туризма Астамур Логуа.

В презентации приняли участие известные абхазские блогеры, которым было адресовано специальное видео приветствие от журналиста и общественного деятеля Александра Малькевича @alexandr_malkevich.

В рамках мероприятия прошёл показ сразу двух фильмов:

– первая серия фильма «Абхазия: роднее, чем просто соседи» (автор Александр Малькевич), где раскрывается историческая связь между Россией и Абхазией, показана хроника независимости, культурное наследие и природная красота;

– «Восточная Абхазия», созданный по инициативе Минтуризма.

Следите за обновлениями на страницах Минтуризма и участвуйте в конкурсе – покажите Абхазию так, как видите её вы.

