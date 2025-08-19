В СУХУМЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ВИДЕОКОНКУРС «АБХАЗИЯ В КАДРЕ»
Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. На пляже «Марнеро» в Сухуме состоялась презентация видеоконкурса «Абхазия в кадре», организованного Министерством туризма Республики Абхазия. Конкурс направлен на продвижение туристического потенциала страны, развитие пользовательского контента и формирование позитивного имиджа Абхазии в цифровой среде.
Конкурс открыт для всех желающих, участвовать могут блогеры из Абхазии и России, а условия участия максимально просты:
– подписка на аккаунты Министерства в Instagram и Telegram;
– публикация авторского видео с хештегом #АбхазияВкадре;
– указание номинации («Природа Абхазии» или «Абхазия глазами детей»);
– отметка @mintourism_ra в посте.
Главные призы – iPhone 16 Pro, путевки в пансионаты и отели Абхазии, сувениры и подарки от партнёров.
«Мы хотим показать, какая у нас красивая страна – для тех, кто не видел Абхазию или видел, но не всю. Надеемся, что люди активно примут участие — как профессиональное сообщество, так и жители и гости Абхазии», – сказал министр туризма Астамур Логуа.
В презентации приняли участие известные абхазские блогеры, которым было адресовано специальное видео приветствие от журналиста и общественного деятеля Александра Малькевича @alexandr_malkevich.
В рамках мероприятия прошёл показ сразу двух фильмов:
– первая серия фильма «Абхазия: роднее, чем просто соседи» (автор Александр Малькевич), где раскрывается историческая связь между Россией и Абхазией, показана хроника независимости, культурное наследие и природная красота;
– «Восточная Абхазия», созданный по инициативе Минтуризма.
Следите за обновлениями на страницах Минтуризма и участвуйте в конкурсе – покажите Абхазию так, как видите её вы.
