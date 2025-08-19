 

ФЕСТИВАЛЬ «МАНДАРИН» СНОВА ПРОЙДЕТ В АБХАЗИИ В ЯНВАРЕ

Вторник, 19 августа 2025 21:11
ФЕСТИВАЛЬ «МАНДАРИН» СНОВА ПРОЙДЕТ В АБХАЗИИ В ЯНВАРЕ

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. В Минтуризма Абхазии анонсировали проведение в республике вскоре после Нового года яркого фестиваля «Мандарин». Он будет посвящен главному символу Страны души – душистому оранжевому фрукту.

Мандариновый фестиваль состоится в Абхазии в январе и будет проводиться на протяжении пяти дней. События, которые войдут в его программу, пройдут сразу в нескольких городах республики.

Участников праздника ждет обширная программа, включающая гастрономические ярмарки и дегустации, выступления артистов и музыкантов, различные мастер-классы и интерактивные площадки. Для гостей подготовлены также интересные экскурсии, разработаны туристические маршруты. Запланирован и яркий праздник урожая мандаринов с абхазским колоритом.

Планируется, что фестиваль «Мандарин» станет не просто ежегодным традиционным праздником, а культурным брендом, символизирующим гостеприимство и самобытность Абхазии. Кроме того, зимний фестиваль упрочит имидж Абхазии как страны, которая ждет гостей на протяжении всего года.

Напомним, в 2025 году фестиваль «Мандарин» проходил с 3 по 8 января.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 19 августа 2025 21:13

