ФЕСТИВАЛЬ «МАНДАРИН» СНОВА ПРОЙДЕТ В АБХАЗИИ В ЯНВАРЕ
Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. В Минтуризма Абхазии анонсировали проведение в республике вскоре после Нового года яркого фестиваля «Мандарин». Он будет посвящен главному символу Страны души – душистому оранжевому фрукту.
Мандариновый фестиваль состоится в Абхазии в январе и будет проводиться на протяжении пяти дней. События, которые войдут в его программу, пройдут сразу в нескольких городах республики.
Участников праздника ждет обширная программа, включающая гастрономические ярмарки и дегустации, выступления артистов и музыкантов, различные мастер-классы и интерактивные площадки. Для гостей подготовлены также интересные экскурсии, разработаны туристические маршруты. Запланирован и яркий праздник урожая мандаринов с абхазским колоритом.
Планируется, что фестиваль «Мандарин» станет не просто ежегодным традиционным праздником, а культурным брендом, символизирующим гостеприимство и самобытность Абхазии. Кроме того, зимний фестиваль упрочит имидж Абхазии как страны, которая ждет гостей на протяжении всего года.
Напомним, в 2025 году фестиваль «Мандарин» проходил с 3 по 8 января.
Последнее от Super User
