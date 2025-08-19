ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ . Группа из 29 школьников из Абхазии отправилась на неделю в Москву в рамках образовательной туристической программы – проекта, реализуемого по договорённости между Министерством просвещения Абхазии и Министерством науки и высшего образования России. Помимо образовательной части, школьников ждет насыщенная экскурсионная программа по Москве.

Они посетят ведущие российские вузы, заглянут в аудитории, пообщаются со студентами и изнутри узнают, как устроена университетская жизнь.

«Дети из Абхазии, с 19 по 28 августа, будут следовать экскурсионным маршрутам. Министерство просвещения обратилось в отделы образования для формирования списков. Всех их сопровождают учителя, медики для безопасной поездки», – сообщил начальник отдела по связям с общественностью Минпросвещения Аслан Кутелия.