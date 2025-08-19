 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ

Вторник, 19 августа 2025
ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. Группа из 29 школьников из Абхазии отправилась на неделю в Москву в рамках образовательной туристической программы – проекта, реализуемого по договорённости между Министерством просвещения Абхазии и Министерством науки и высшего образования России. Помимо образовательной части, школьников ждет насыщенная экскурсионная программа по Москве.

Они посетят ведущие российские вузы, заглянут в аудитории, пообщаются со студентами и изнутри узнают, как устроена университетская жизнь.

«Дети из Абхазии, с 19 по 28 августа, будут следовать экскурсионным маршрутам. Министерство просвещения обратилось в отделы образования для формирования списков. Всех их сопровождают учителя, медики для безопасной поездки», – сообщил начальник отдела по связям с общественностью Минпросвещения Аслан Кутелия.

