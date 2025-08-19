В СЕЛЕ ПСХУ НАЧАЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Вторник, 19 августа 2025
Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. Начаты заливка бетонных сооружений, ремонт водозабора и здания ПсхуГЭС. Работы инициированы президентом Абхазии Бадрой Гунба.
Ранее состояние объектов оценили глава УКС Демир Гамисония, генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия и другие специалисты, во главе с министром энергетики Баталом Мушба.
