СТАРТОВАЛ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ ПАМЯТИ ЮРИЯ ЛОГУА

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. В Очамчыре дан старт Открытому республиканскому детско-юношескому турниру по футболу памяти заслуженного тренера Абхазии Юрия Логуа. За победу будут бороться восемь команд: РДЮСШ игр, «Динамо», «Девятка», «Ерцаху-1», «Ерцаху-2», «Бзана» (в составе футболистов из сел Кутол и Джгиарда), команда из Барнаула, а также «Саберио-Ингур».

На церемонии открытия участников и гостей приветствовала начальник спортивного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорта Жанна Зантария.

«От имени Государственного комитета РА по делам молодежи и спорта поздравляю вас с открытием первого детско-юношеского турнира памяти Юрия Логуа. Юрий Ирадионович жил и дышал спортом, любил своих воспитанников, внес большой вклад в развитие детского футбола и спорта в целом в Абхазии. Мы с ним вместе работали в Госкомитете в послевоенные годы, прошли очень большие трудности. Жалко, что его с нами нет. Ребята, любите и занимайтесь спортом, успехов вам», – сказала Зантария.

С приветственным словом также выступил глава администрации Очамчырского района Алхас Кация.

«Сегодня на поле выйдут команды, которые, я уверен, продемонстрируют свои лучшие качества – мастерство, технику владения мячом, характер, волю к победе и настоящий спортивный дух. Убеждён, что турнир пройдет в атмосфере дружбы, взаимопонимания и братства. Футбол – это не только победы и поражения, но и командная игра, поддержка и уважение к сопернику. Желаю всем участникам честной и красивой игры, а болельщикам – ярких эмоций и красивых голов. Пусть этот турнир станет настоящим праздником спорта и доброй памяти Юрия Логуа», –подчеркнул Кация.

Игры проходят на городском стадионе имени Виталия Дараселия и завершатся 22 августа.

Юрий Логуа – заслуженный тренер Абхазии по футболу, заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии, директор Республиканской детско-юношеской спортивной школы игр, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени, ветеран Отечественной войны народа Абхазии.

