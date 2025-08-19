 

МОЛОДЕЖЬ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ЮГ МОЛОДОЙ»

Вторник, 19 августа 2025
МОЛОДЕЖЬ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ЮГ МОЛОДОЙ»

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. В центре созидания «Маяк» в Запорожской области состоялся Всероссийский молодежный образовательный форум «Юг Молодой», организованный платформой «Росмолодёжь.Форумы» и Министерством молодежной политики Запорожской области. Форум собрал 300 участников из 29 регионов России и Абхазии.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил: «Одно из ключевых событий Центра – форум «Юг Молодой» – реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», запущенного по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. В этом году в нём приняли участие почти 300 человек».

В ходе образовательной программы участники:

   • прошли обучение и представили собственные проекты;

   • приняли участие в добровольческих инициативах;

   • обменялись профессиональным опытом для развития регионов.

Работа велась по пяти направлениям:

   • «Юг. Города» – проекты по развитию молодежных центров Донбасса и Новороссии;

   • «Юг. Дружины» – разработка концепции масштабирования добровольческих молодежных объединений;

   • «Юг. Профессионалы» – подготовка предложений по развитию наставничества и образовательных инициатив;

   • «Юг. Технологии» – создание технологических решений для центра «Маяк»;

   • «Юг. Своё» – разработка концепции локальных брендов и сувенирной продукции.

Отдельное внимание было уделено формированию концепции центра наставничества на базе Азовского государственного педагогического университета, а также подготовке дорожной карты развития добровольческих молодежных дружин в регионах.

Абхазию на форуме представили Лика Касландзия, Айгюль Кар, Андрей Салия, Александр Степаненко.

Последнее изменение Вторник, 19 августа 2025 21:33

