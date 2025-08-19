МОЛОДЕЖЬ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ЮГ МОЛОДОЙ»
Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. В центре созидания «Маяк» в Запорожской области состоялся Всероссийский молодежный образовательный форум «Юг Молодой», организованный платформой «Росмолодёжь.Форумы» и Министерством молодежной политики Запорожской области. Форум собрал 300 участников из 29 регионов России и Абхазии.
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил: «Одно из ключевых событий Центра – форум «Юг Молодой» – реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», запущенного по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. В этом году в нём приняли участие почти 300 человек».
В ходе образовательной программы участники:
• прошли обучение и представили собственные проекты;
• приняли участие в добровольческих инициативах;
• обменялись профессиональным опытом для развития регионов.
Работа велась по пяти направлениям:
• «Юг. Города» – проекты по развитию молодежных центров Донбасса и Новороссии;
• «Юг. Дружины» – разработка концепции масштабирования добровольческих молодежных объединений;
• «Юг. Профессионалы» – подготовка предложений по развитию наставничества и образовательных инициатив;
• «Юг. Технологии» – создание технологических решений для центра «Маяк»;
• «Юг. Своё» – разработка концепции локальных брендов и сувенирной продукции.
Отдельное внимание было уделено формированию концепции центра наставничества на базе Азовского государственного педагогического университета, а также подготовке дорожной карты развития добровольческих молодежных дружин в регионах.
Абхазию на форуме представили Лика Касландзия, Айгюль Кар, Андрей Салия, Александр Степаненко.
