 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СМЕНЫ «СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Новости Вторник, 19 августа 2025 21:34
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СМЕНЫ «СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. На всероссийском форуме «Территория инициативной молодёжи «Бирюса»» прошла смена «Спорт и здоровый образ жизни». В мероприятии приняли участие 400 молодых людей из 70 регионов России, а также представители Абхазии и Молдовы.

Программа смены включала спортивные состязания, тренинги и лекции о важности ведения здорового образа жизни. Участники смогли проверить свои силы в футболе, волейболе, баскетболе, настольном теннисе, перетягивании каната, лапте, а также сдать нормативы ГТО.

Яркими событиями стали Бирюсинский забег и экшн-шоу «Бирюса. Титаны».

Отдельный блок был посвящён киберспорту. В диалог-холле «Столбы» работал стенд Федерации компьютерного спорта России, где участники могли познакомиться с современными игровыми форматами.

В рамках программы состоялись встречи с президентом Федерации Дмитрием Смитом и членом правления Никитой Шабаевым, а также турниры по Just Dance, Counter-Strike 2, Tekken 8 и Dota 2.

Дополнительно участники прошли психофизиологическое тестирование, направленное на оценку скорости реакции и баланса нервных процессов.

Ключевым событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией компьютерного спорта России и Агентством молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

Абхазию на смене представили Адлейба Инал, Кулава Нукри, Папба Эдгар, Кварандзия Алмас.

