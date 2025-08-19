ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СМЕНЫ «СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ . На всероссийском форуме «Территория инициативной молодёжи «Бирюса»» прошла смена «Спорт и здоровый образ жизни». В мероприятии приняли участие 400 молодых людей из 70 регионов России, а также представители Абхазии и Молдовы.

Программа смены включала спортивные состязания, тренинги и лекции о важности ведения здорового образа жизни. Участники смогли проверить свои силы в футболе, волейболе, баскетболе, настольном теннисе, перетягивании каната, лапте, а также сдать нормативы ГТО.

Яркими событиями стали Бирюсинский забег и экшн-шоу «Бирюса. Титаны».

Отдельный блок был посвящён киберспорту. В диалог-холле «Столбы» работал стенд Федерации компьютерного спорта России, где участники могли познакомиться с современными игровыми форматами.

В рамках программы состоялись встречи с президентом Федерации Дмитрием Смитом и членом правления Никитой Шабаевым, а также турниры по Just Dance, Counter-Strike 2, Tekken 8 и Dota 2.

Дополнительно участники прошли психофизиологическое тестирование, направленное на оценку скорости реакции и баланса нервных процессов.

Ключевым событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией компьютерного спорта России и Агентством молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

Абхазию на смене представили Адлейба Инал, Кулава Нукри, Папба Эдгар, Кварандзия Алмас.