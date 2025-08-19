ЗАВЕРШИЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «РОСТОВ»

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. До 12:00 19 августа принимались заявки на участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Ростов», который проводится на платформе «Росмолодёжь.Форумы». Мероприятие пройдёт в Ростовской области с 8 по 12 сентября 2025 года и соберёт 420 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из различных регионов страны.