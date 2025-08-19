ЗАВЕРШИЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «РОСТОВ»
Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. До 12:00 19 августа принимались заявки на участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Ростов», который проводится на платформе «Росмолодёжь.Форумы». Мероприятие пройдёт в Ростовской области с 8 по 12 сентября 2025 года и соберёт 420 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из различных регионов страны.
Форум станет ключевой площадкой для обмена опытом, разработки инновационных решений и поиска совместных инициатив, направленных на развитие аграрного сектора и повышение качества жизни в сельской местности.
Программа форума включает:
• лекции, семинары, тренинги и стратегические сессии;
• мастер-классы, дискуссии и проектные практикумы;
• спортивные и культурные мероприятия;
• экскурсионную программу и творческие активности.
Работа форума будет организована по пяти тематическим направлениям:
• «Бизнес» – цифровизация и поддержка сельского предпринимательства;
• «Лидеры» – развитие общественных организаций, добровольческих движений и проектов в сельской местности;
• «Кадры» – трудоустройство и подготовка специалистов агропромышленного комплекса;
• «АПК» – современные технологии и автоматизация в сельском хозяйстве;
• «Проекты для села» – поддержка инициатив по развитию сельских территорий.
Особое внимание будет уделено вопросам сохранения исторической памяти в связи с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
