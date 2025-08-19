ЗАВЕРШИЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «РОСТОВ»

 

июня 24 2024

Вторник, 19 августа 2025
Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. До 12:00 19 августа принимались заявки на участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Ростов», который проводится на платформе «Росмолодёжь.Форумы». Мероприятие пройдёт в Ростовской области с 8 по 12 сентября 2025 года и соберёт 420 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из различных регионов страны.

Форум станет ключевой площадкой для обмена опытом, разработки инновационных решений и поиска совместных инициатив, направленных на развитие аграрного сектора и повышение качества жизни в сельской местности.

Программа форума включает:

   • лекции, семинары, тренинги и стратегические сессии;

   • мастер-классы, дискуссии и проектные практикумы;

   • спортивные и культурные мероприятия;

   • экскурсионную программу и творческие активности.

Работа форума будет организована по пяти тематическим направлениям:

   • «Бизнес» – цифровизация и поддержка сельского предпринимательства;

   • «Лидеры» – развитие общественных организаций, добровольческих движений и проектов в сельской местности;

   • «Кадры» – трудоустройство и подготовка специалистов агропромышленного комплекса;

   • «АПК» – современные технологии и автоматизация в сельском хозяйстве;

   • «Проекты для села» – поддержка инициатив по развитию сельских территорий.

Особое внимание будет уделено вопросам сохранения исторической памяти в связи с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

