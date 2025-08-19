МОЛОДЁЖЬ ИЗ АБХАЗИИ ПРИГЛАШЕНА НА ВСЕРОССИЙСКУЮ ПАТРИОТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ . С 18 по 21 сентября 2025 года в Тверской области состоится Всероссийская патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам». К участию приглашается молодёжь из России, стран СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

Мероприятие объединит представителей разных государств в память о героическом прошлом наших народов и станет площадкой для диалога, обмена опытом и развития патриотических ценностей.

В программе:

• торжественные церемонии и возложение цветов к Ржевскому мемориалу;

• встречи у памятных мест;

• творческий конкурс «Памяти верны»;

• культурные и образовательные мероприятия;

• мастер-классы по патриотическому воспитанию;

• благоустройство памятных мест.

Основная цель акции – укрепление гражданской ответственности, уважения к подвигам героев Великой Отечественной войны, формирование исторической памяти и единства среди молодого поколения.

Регистрация открыта до 2 сентября 2025 года. Подать заявку можно по ссылке:

https://wyffest.com/events/patrioticaction-russianstudentteams