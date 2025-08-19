МОЛОДЁЖЬ ИЗ АБХАЗИИ ПРИГЛАШЕНА НА ВСЕРОССИЙСКУЮ ПАТРИОТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»
Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. С 18 по 21 сентября 2025 года в Тверской области состоится Всероссийская патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам». К участию приглашается молодёжь из России, стран СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.
Мероприятие объединит представителей разных государств в память о героическом прошлом наших народов и станет площадкой для диалога, обмена опытом и развития патриотических ценностей.
В программе:
• торжественные церемонии и возложение цветов к Ржевскому мемориалу;
• встречи у памятных мест;
• творческий конкурс «Памяти верны»;
• культурные и образовательные мероприятия;
• мастер-классы по патриотическому воспитанию;
• благоустройство памятных мест.
Основная цель акции – укрепление гражданской ответственности, уважения к подвигам героев Великой Отечественной войны, формирование исторической памяти и единства среди молодого поколения.
Регистрация открыта до 2 сентября 2025 года. Подать заявку можно по ссылке:
https://wyffest.com/events/patrioticaction-russianstudentteams
