июня 24 2024

МОЛОДЁЖЬ ИЗ АБХАЗИИ ПРИГЛАШЕНА НА ВСЕРОССИЙСКУЮ ПАТРИОТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»

Новости Вторник, 19 августа 2025 21:43
МОЛОДЁЖЬ ИЗ АБХАЗИИ ПРИГЛАШЕНА НА ВСЕРОССИЙСКУЮ ПАТРИОТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. С 18 по 21 сентября 2025 года в Тверской области состоится Всероссийская патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам». К участию приглашается молодёжь из России, стран СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

Мероприятие объединит представителей разных государств в память о героическом прошлом наших народов и станет площадкой для диалога, обмена опытом и развития патриотических ценностей.

В программе:

   • торжественные церемонии и возложение цветов к Ржевскому мемориалу;

   • встречи у памятных мест;

   • творческий конкурс «Памяти верны»;

   • культурные и образовательные мероприятия;

   • мастер-классы по патриотическому воспитанию;

   • благоустройство памятных мест.

Основная цель акции – укрепление гражданской ответственности, уважения к подвигам героев Великой Отечественной войны, формирование исторической памяти и единства среди молодого поколения.

Регистрация открыта до 2 сентября 2025 года. Подать заявку можно по ссылке:

https://wyffest.com/events/patrioticaction-russianstudentteams

