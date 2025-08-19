КОНКУРС РОСМОЛОДЁЖЬ.ГРАНТЫ ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН И ДЛЯ ГРАЖДАН АБХАЗИИ

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ . Абхазской молодежи открылся путь в конкурс Росмолодёжь.Гранты. Теперь вместе с гражданами России свои идеи смогут представить и авторы проектов из Абхазии. Это настоящий прорыв, уникальный шанс заявить о своих идеях и воплотить крутые проекты.

Кто может участвовать? Физические лица от 14 до 35 лет – авторы проектов в одной из 19 тематических номинаций. Для подачи заявки на конкурс необходимо пройти регистрацию на ФГАИС «Молодежь России» и пройти верификацию (для граждан Абхазии такая возможность прорабатывается дополнительно).

Подача заявок уже стартовала и продлится до 15 сентября.

Подать заявку можно по ссылке: https://myrosmol.ru/events/130c3435-7273-4102-843b-f41541b9ce2e