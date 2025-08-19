 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОНКУРС РОСМОЛОДЁЖЬ.ГРАНТЫ ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН И ДЛЯ ГРАЖДАН АБХАЗИИ

Новости Вторник, 19 августа 2025 21:46
Оцените материал
(0 голосов)
КОНКУРС РОСМОЛОДЁЖЬ.ГРАНТЫ ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН И ДЛЯ ГРАЖДАН АБХАЗИИ

Сухум. 19 августа 2025. Абхазия-Информ. Абхазской молодежи открылся путь в конкурс Росмолодёжь.Гранты. Теперь вместе с гражданами России свои идеи смогут представить и авторы проектов из Абхазии. Это настоящий прорыв, уникальный шанс заявить о своих идеях и воплотить крутые проекты.

Кто может участвовать? Физические лица от 14 до 35 лет – авторы проектов в одной из 19 тематических номинаций. Для подачи заявки на конкурс необходимо пройти регистрацию на ФГАИС «Молодежь России» и пройти верификацию (для граждан Абхазии такая возможность прорабатывается дополнительно).

Подача заявок уже стартовала и продлится до 15 сентября.

Подать заявку можно по ссылке: https://myrosmol.ru/events/130c3435-7273-4102-843b-f41541b9ce2e

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 19 августа 2025 21:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МОЛОДЁЖЬ ИЗ АБХАЗИИ ПРИГЛАШЕНА НА ВСЕРОССИЙСКУЮ ПАТРИОТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.