СГБ АБХАЗИИ ЗАДЕРЖАЛО ТРЕХ ГРАЖДАН ТУРЦИИ

Среда, 20 августа 2025 14:48
СГБ АБХАЗИИ ЗАДЕРЖАЛО ТРЕХ ГРАЖДАН ТУРЦИИ

Сухум. 20 августа 2025. Абхазия-Информ. 19 августа 2025 года, на границе республики Абхазия с Российской Федерацией, осуществлена процедура передачи граждан Турции, находившихся в международном розыске.

По имеющейся оперативной информации, граждане Салмыз Мелдин 2000 г.р. Гурем Сельчук, 1997 г.р. и Демироз Угур 1988 г.р., являются членами преступной транснациональной группировки на территории Турции, подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Граждане Турции были задержаны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий СГБ Абхазии совместно с ФСБ России.

Следственным Отделом СГБ республики в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 324, ч.2 УКА.

Решение Галского суда, вышеуказанные граждане осуждены с последующим выдворением с территории Абхазии по линии международного сотрудничества переданы российской стороне.

